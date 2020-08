Óbitos e internações por Covid caem em SP; Doria alerta: “Não devemos descuidar”

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação “Para preservar vidas, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade social”, disse o governador

No último final de semana, imagens de praias lotadas no litoral de São Paulo viralizaram nas redes sociais e fizeram crescer o tom das críticas aos que deixaram as medidas de segurança e saúde de lado em meio à pandemia da Covid-19. Ao tratar sobre o tema nesta segunda-feira (31), o governador João Doria lamentou o descaso de parte da população e disse que não há motivos para comemorar.

“Temos razões para nos preocupar. Os resultados positivos que São Paulo tem alcançado não justificam aglomerações de nenhuma espécie. Estamos em quarentena, quero deixar isso bem claro, e ela prosseguirá enquanto não tivermos a vacina. Para preservar vidas, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade e respeito. Nada justifica o desprezo pela vida”, afirmou Doria , durante entrevista coletiva no Palácio do Bandeiras.

Ao tratar sobre o tema, mais uma vez direcionando seu apelo aos jovens , o governador usou, inclusive, o próprio exemplo ao lembrar do poder do vírus, que já matou mais de 30 mil pessoas apenas no estado de São Paulo, número maior do que os identificados na maioria dos países.

“Eu me recuperei, mas muitos não conseguiram. Não há razão para celebração. Entendo que, após seis meses de confinamento, sobretudo os jovens se sintam compelidos a se aglomerarem e não usarem máscaras. Mas eles não devem fazer isso. Queremos jovens com vida, e não pais chorando a morte de seus filhos”, frisou.

Por fim, ele mandou recado aos prefeitos do estado, para que estes não permitam novas aglomerações e garantam que as imagens do último final de semana não se repitam, principalmente por conta do feriado do dia 07 de setembro.

“Tenho convicção que eles saberão agir com responsabilidade pela vida e pela saúde, para impedir que isso aconteça novamente. Porém, de nada adiantará esse esforço se cada cidadão não proteger sua própria vida e a de seus familiares”, finalizou Doria .