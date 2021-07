Obama coloca “Águas de Março” em sua playlist de músicas favoritas

Reprodução/Instagram Barack Obama coloca música brasileira em sua playlist

Enquanto é inverno aqui no hemisfério sul, lá no hemisfério norte é verão e muitas pessoas aproveitam para tirar férias nessa época do ano. Pensando nisso, Barack Obama resolveu dar algumas dicas culturais e indicou músicas para os seguidores do Instagram ouvirem. Entre as faixas que o ex-presidente dos Estados Unidos está ouvindo há uma representante brasileira: “Águas de Março”, o famoso dueto de Elis Regina e Tom Jobim.

“Com tantas pessoas se reunindo com a família e amigos, há muito o que se comemorar neste verão. Eu organizei uma playlist com algumas das músicas que tenho ouvido ultimamente. É uma mistura de antigo e novo, nomes consagrados e artistas emergentes, e muito mais no meio disso”, escreveu Obama na legenda.

O ex-presidente falou sério quando disse que a playlist é uma boa mistura de gêneros e artistas. Entre os selecionados, há nomes clássicos no mundo da música como Bob Marley, Bob Dylan e Ella Fitzgerald. Obama também tem escutado músicas novas e do universo pop, como Rihanna, Jay-Z, Bruno Mars, H.E.R. e Drake.