OAB é acionada após cachorro ter os olhos arrancados e ser abandonado

O Mega Loterias , novo site de apostas lotéricas lançado na última semana de outubro, chega ao mercado com o objetivo de transformar a experiência dos apostadores de loterias online , com uma ferramenta de navegação muito mais simples e intuitiva, preparada para acabar com as dificuldades encontradas atualmente por quem navega na concorrência.

iStock Mega Loterias chega ao mercado para transformar experiência de apostadores

Além da facilidade de apostar pela internet com agilidade, segurança e transparência, o site investe em recursos para criar jogos mais inteligentes, que aumentam matematicamente as chances de premiação, além de oferecer preços competitivos e um horário estendido para a realização das apostas.

Criado por especialistas com mais de 15 anos de experiência em lotéricas e loterias online, o Mega Loterias busca atender o cliente até quando ninguém mais atende.

“Grande parte dos nossos esforços está dedicada ao processo de criação e operação dos jogos, com o objetivo de oferecer apostas cada vez mais inteligentes e a possibilidade de o apostador fazer o seu jogo, literalmente, até o último minuto antes do sorteio”, revela Nelson Romanini Neto, CEO do Mega Loterias.

Através do Mega Loterias é possível apostar nas loterias oficiais da Caixa Econômica Federal selecionando as próprias dezenas até 4 horas antes do sorteio, ou comprar uma cota de um dos bolões exclusivos do site até 1 minuto antes do sorteio da loteria escolhida.

Entre outras vantagens de apostar no Mega Loterias estão o serviço de atendimento ao cliente, que funciona de segunda a sábado, das 8h às 20h, e as opções de pagamento do site, que incluem cartão de crédito e boleto. Além disso, o valor da compra mínima no site é de apenas R$ 5,00.

Como funciona o Mega Loterias?

Para apostar de maneira descomplicada e ficar por dentro de todas as novidades do mundo das loterias oficiais é só fazer o seu cadastro no Mega Loterias pelo computador, tablet ou smartphone. Depois, é só escolher a sua loteria favorita e a modalidade de aposta desejada entre Monte o Seu Jogo (onde você faz a aposta de forma tradicional, escolhendo as dezenas em nosso volante virtual), ou Bolão (onde você compra cotas de um grupo com jogos elaborados a partir de combinações numéricas com maior probabilidade de premiação).

Após a confirmação de pagamento, que pode ser feito com cartão de crédito ou boleto, o Mega Loterias processa as apostas e valida junto a uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. Nosso sistema garante que qualquer jogo realizado no site será registrado oficialmente e participará do concurso escolhido. Depois de processados, os bilhetes físicos ficam protegidos em locais seguros por até 90 dias após a data do sorteio. Isto é fundamental para que a integridade do seu jogo não corra qualquer tipo de risco.

Assim que os concursos forem realizados, todas as suas apostas serão conferidas pelo Mega Loterias e os clientes são imediatamente informados sobre os resultados. Após a apuração, o cliente é comunicado caso tenha sido contemplado com algum prêmio e, caso tenha sido premiado, informamos qual foi a sua faixa de premiação e o valor correspondente.

Toda vez que uma aposta é premiada o cliente recebe o valor em créditos diretamente na conta do Mega Loterias. Ele pode utilizar os créditos para fazer novas apostas no site ou solicitar o resgate do valor diretamente para uma conta bancária. Tudo isso sem cobrança de taxas ou qualquer burocracia.

Conheça o Mega Loterias e transforme a sua experiência com loterias online .