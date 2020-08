O Tiktoker João Pedro Mota fará live com o iG nesta sexta

O cantor de K-pop Im Seulong está sendo investigado pelo seu envolvimento em um acidente de carro que aconteceu em Seul, capital da Coreia do Sul, e resultou na morte de um pedestre. O astro, que integrou o grupo 2AM, estava dirigindo na chuva na noite de sábado (1) quando atropelou uma pessoa que atravessava a rua.

Reprodução/Instagram Im Seulong

Im Seulong tentou pedir ajuda e ligar para os serviços de emergência da região, mas a vítima acabou morrendo a caminho do hospital devido aos graves ferimentos que teve. A informação foi confirmada por um comunicado oficial divulgado pelo ‘Daily Mail’. Em um trecho diz que o cantor “foi interrogado pela polícia assim como manda o protocolo e depois foi mandado para casa, mas ele está em estado de choque.”

O comunicado feito em nome do artista também diz que não é possível falar muito do caso, uma vez que ele segue sendo investigado: “Por favor, entendam que não podemos revelar os detalhes do incidente, pois os resultados da investigação policial ainda não foram revelados. No entanto, entendemos quanta dor os familiares da vítima devem sentir e gostaríamos de pedir desculpas”.





A polícia confirmou os detalhes do acidente na última terça-feira (4): “É verdade que uma pessoa faleceu após ser atropelada pelo carro de Im Seulong enquanto ele passeava. No entanto, ainda estamos investigando os detalhes da situação e se ele violou a Lei de Tráfego Rodoviário”. O que se sabe é que Im Seulong não estava alcoolizado ou sob efeito de drogas e outras possibilidades estão sendo consideradas, como a dirigir a cima da velocidade.

Im Seulong ficou conhecido após participar de um programa de competição musical chamado “Hot Blood” e integrar, em 2008, o grupo de K-pop 2AM.