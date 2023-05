O tamanho realmente é importante?

Divulgação É possível ter prazer na relação, independente do tamanho da genitália do parceiro

Com certeza já ouvimos brincadeiras a respeito do tamanho do pênis em algum momento da vida. Isso acaba se tornando uma real preocupação na hora de ter relações sexuais, mas está mais relacionada ao culto que se criou em torno dele, principalmente pelos próprios homens. O iG Delas ouviu especialistas para entender se realmente o tamanho do órgão faz diferença na hora H.

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Paola Giacomoni, consultora em bem-estar sexual do Sexy to Sex, explica como não reduzir seu prazer ao tamanho do órgão do seu parceiro. “O canal vaginal tem de 10 a 15cm em média, sendo que aumenta durante a excitação. Além disso, o ponto principal de prazer é logo na entrada do canal vaginal, então mesmo que o tamanho não seja o estimado, ele pode sim dar prazer à mulher.”

Ela ressalta que é importante lembrar que a relação sexual não se resume a penetração. Através das preliminares ou até durante a penetração, com estimulação, a mulher pode chegar ao orgasmo. “Para isso, é importante que a mulher conheça o próprio corpo, muito mais do que o parceiro, para saber como alcançar o prazer junto ao companheiro.”

Stephanie Seitz sexóloga da INTT Cosméticos, endossa o fato de que o o canal vaginal da mulher tem de 7 cm a 12 cm de comprimento, dependendo da anatomia de cada mulher. “Um pênis que é muito comprido, ele acaba machucando em certas posições sexuais, vai acabar batendo no começo do útero e isso dá uma sensação muito ruim pra mulher. Então, às vezes, o comprimento não significa nada.”

Seitz diz que a maioria das mulheres relata que tem mais prazer com a espessura, a grossura do pênis, do que com o tamanho. Importante para elas é que o pênis seja mais robusto, com mais espessura, não o comprimento dele em si.

“E lembrando que o prazer não é único, Tem pessoas, sim, que vão se importar com o comprimento, tem pessoas que vão se importar com a espessura, e tem pessoas que não. Vai muito de organismo pra organismo, do que a pessoa gosta, do que ela sente, mas que os homens não se prendam somente a isso. Se não tem um pênis que seja muito robusto, muito grosso ou comprido, vamos investir numa preliminar gostosa, faça posições que dêem mais atrito entre o pênis e o canal vaginal, e não tenha medo, aprenda bastante coisa, invista em outras técnicas, invista em preliminar que dá tudo certo também”, diz a sexóloga.

Camila Gentile, sexóloga e sócia diretora da Exclusiva Sex, é categórica ao dizer o tamanho do pênis não interfere no prazer feminino. “O prazer feminino inicia nas preliminares. O fato da mulher ser bem estimulada , faz toda diferença de como será o nível de satisfação final da relação íntima”

Existe um tamanho considerado ideal? De acordo com Camila, cientistas analisaram dados de 75 estudos realizados entre 1942 e 2021, obtendo as medidas dos pênis de mais de 55.000 homens entre 18 e 86 anos. “Os pesquisadores chegaram às seguintes estimativas de comprimento: 8,7 cm flácido; 12,93 cm esticado; e 13,93 cm ereto. Esse estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, revelou que o tamanho médio do pênis aumentou 24% nos últimos 30 anos, dessa forma, não existe um tamanho ideal de pênis.”

Mesmo que o pênis do parceiro seja pequeno, há várias formas de excitação e parte delas não envolve a penetração, como o toque ou o sexo oral. “Uma dica importante para quem acredita que tem pênis pequeno e quer elevar o prazer da parceira ou parceiro são as posições. Você pode explorar melhor o atrito então use e abuse dessas posições que vão trazer mais atrito e ajudar no estímulo:

Joelhos ao peito: vocês de frente, ela deita e suspende as pernas nos ombros do parceiro. De quatro: O parceiro atrás é ela apoiada de joelhos vai ajudar o encaixe perfeito Cavalgada: A mulher fica livre para deslizar a vagina sobre o penis do parceiro e isso aumenta bastante o atrito e lubrificação dos dois. A profundidade da penetração nessa posição pode dar muito certo. Brinquedos eróticos: Sex toys são bem vindos em qualquer situação, mas para quem tem a ideia de aumentar o pênis, temos dicas quentes e divertidas

Acompanhe também perfil geral do Portal iG no Telegram ! Capas Penianas: São ótimas para ampliar o tamanho do pênis e aumentar o comprimento, São de silicone e algumas possuem texturas que ajudam a estimular a parceira. Invista em um lubrificante que tenha vibração e você terá uma super experiência. As capas penianas podem vir com vibro também o que vai elevar o nível de estímulo.”





Fonte: Mulher