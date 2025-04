O sexo começa no cérebro | Expert ensina como relaxar na hora da transa

Os estresses do dia a dia ocupam a cabeça e, muitas vezes, dificultam a vida de quem precisa relaxar na hora do sexo

Em meio a tantas preocupações do dia a dia, boletos para pagar e responsabilidades da vida adulta, pode ser muito difícil “relaxar e gozar” na hora do sexo. Afinal, como atingir o ápice do prazer com a cabeça a mil por hora?

A sexóloga Larissa Elmokdisi destaca que, durante a relação sexual, é importante que se tenha consciência do “aqui e agora” para que a sintonia seja alcançada. Para chegar a isso, alguns pontos devem ser levantados, como: focar na respiração, se conectar com o corpo do outro (cheiro, sons, textura e temperatura da pele…), e afastar pensamentos de perfeição e alta performance.

“Conversar com o parceiro pode ajudar a criar um ambiente mais seguro. Trabalhar a respiração durante o dia também ajuda durante o ato sexual. Tente, ainda, não focar no orgasmo e viver o momento para que não se torne algo automático, para que seja sem pressão”, comenta.

A cabeça não para?

Para alcançar o orgasmo, é essencial estar relaxada, sem pressa e totalmente entregue. “No momento em que você desacelera o pensamento durante o sexo, você se conecta melhor com seu parceiro e com o que está acontecendo”, reforça a sexóloga.

Ao diminuir os pensamentos acelerados, o momento pode ser prazeroso — ao contrário, haverá dificuldade da conexão e prazer. “Se você estiver com pensamentos externos e trouxer para a cama, como preocupações do dia a dia, a probabilidade da mente se distrair no momento do sexo e se tornar mecânico ou acontecer o inesperado (não manter a ereção ou ressecamento vaginal) é grande.”

Veja também:

Slow sex: o que é transar “lento” para explorar outra conexão na cama

Pesquisa revela a “chave” da felicidade para pessoas solteiras

Pesquisa revela as maiores mentiras ditas em inícios de namoro

Foco na entrega

Segundo a profissional, o órgão sexual mais importante que temos é o cérebro e tudo começa nele: os fetiches, desejos, excitações e bloqueios. “Tudo faz parte do pensamento. Se a mente não estiver envolvida, consequentemente o corpo se desconectará e bloqueará a resposta sexual pelo entendimento de que não é o momento de relaxar e sentir prazer”, reforça.

Além disso, Larissa explica que, quando se tem pensamentos negativos ou não está em um dia bom, sentir prazer acaba virando um desafio. “Por isso, no momento que existe entrega, todos os problemas ficam fora da cama. Você sente segurança física, emocional e conexão com o parceiro. O sexo se torna satisfatório.”