O seu Mapa Astrolgico revela a sua Vocao Profissional

A palavra vocação deriva do verbo em latim “vocare” que significa chamar. Representa um chamado interno de fazermos aquilo para o qual temos uma aptidão natural, um talento nato, com o qual já nascemos ou que desenvolvemos com imensa facilidade ao longo da vida.

Expressar a vocação em qualquer área, traz realização e significado a nossa vida pois fazendo aquilo que sabemos e apreciamos fazer, outras necessidades são preenchidas como a de se sentir parte de algo maior e a de reconhecimento. Além de haver uma chance maior de termos excelentes resultados, pois quando fazemos o que gostamos, colocamos a nossa alma e há capricho e dedicação, o que nos leva a uma chance maior de obtermos excelência e diferenciação.

A interpretação do Mapa Astrológico possibilita identificarmos qual é a nossa vocação e analisar em quais carreiras nossas habilidades seriam mais bem aproveitadas, ampliando as chances de realização profissional.

Para essa análise, a linha interpretativa que mais aprecio é a que foi estruturada pelo astrólogo brasileiro Mauricio Bernis, que tem como premissa básica a identificação das habilidades, talentos, valores e necessidades essenciais do indivíduo e, a partir disso, a definição da rotina e atividades mais adequadas que poderão direcionar as metas da pessoa. Essa é uma visão que já tem sido discutida no desenvolvimento de lideranças, por exemplo, em que mais do que trabalhar os pontos de desenvolvimento dos profissionais de uma equipe, se observa melhores resultados quando se valoriza as habilidades e talentos que cada integrante já apresenta.

Para chegar a uma conclusão sobre a vocação através do Mapa Astrológico é necessária uma análise que sintetize todas as informações, não bastando a interpretação de pontos isolados. Porém, compartilho aqui algumas dicas para que você possa ter insights através do seu Mapa.

A posição do Sol no Mapa fala sobre o nosso caminho de realização, o nosso brilho pessoal, por isso diz muito sobre a nossa vocação. A Lua sinaliza o que nos motiva a alcançar o nosso Sol, quais são elementos necessários para que essa busca por realização tenha sentido. Vênus e a casa 2 sinalizarão quais os nossos valores, aquilo do qual não abrimos mão ao fazermos nossas escolhas. O signo do Meio do Céu – casa 10 – e os planetas dão indícios o tipo de meta e atitudes mais alinhadas à escolha profissional e definição de metas da pessoa, além da posição social a ser ocupada. Iniciando a análise por esses pontos é possível já ter alguns insights sobre a sua verdadeira vocação.

TEXTO: Vanessa da Rocha | Astróloga Vocacional e Empresarial

INSTAGRAM: @vanessadarocha.astrologia

