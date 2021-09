O restaurador de pintura devolve o aspecto liso e brilhante

Divulgação Descontaminante de pintura Speed Clay 2.0 da Mothers deixa a pintura lisa e te poupa dinheiro e esforço com um polimento profissional.

Os restauradores e descontaminantes de superfície como as barras de clay bar (barras de argila, traduzindo ao pé da letra) estão cada vez mais populares; é só pesquisar para ver a variedade deles em lojas e sites especializados em produtos automotivos. Mas uma versão chama a atenção pela praticidade na aplicação. Estamos falando do Speed Clay 2.0 da Mothers.

Importado dos EUA, o segredo para devolver a aparência original da carroceria está na base feita de espuma e borracha. Faz o mesmo trabalho de descontaminação das argilas, mas com a vantagem na redução do tempo de ficar dobrando uma das partes sujas para dentro, e, por fim, aplicar a camada limpa. No processo, com o carro lavado e molhado, basta esfregá-lo, fazendo movimentos de vai e vem com pressão moderada.

Lembre-se de sempre usar o produto com uma solução de água e detergente neutro, e trabalhar uma pequena área por vez para garantir que não fique nenhuma sem tratamento. Após isso, lavar em água corrente e guardar na embalagem que o acompanha.

Divulgação O descontaminante de pintura da Mothers rende até 20 carros.

Com dois veículos ( Honda Fit cinza e BMW 325I preto ) cobertos de diversas manchas persistentes como seiva de árvore e até spray de tinta de portão, partimos para as avaliações. Com formato anatômico, ele é bem fácil de aplicar em poucos segundos, removeu todas as contaminações na lataria dos dois carros. Até mesmo no caso do preto, cujos defeitos são mais perceptíveis, a impressão foi a de que tinha acabado de sair de um polimento profissional.

Vendido pelo grupo Auto América ao custo médio de R$ 240 , o preço assusta, porém se for levar a durabilidade ( até 20 carros ), ou seja, R$ 12 por cada aplicação, acaba compensando o investimento. O ideal é que após fazer toda a descontaminação da pintura, aplicar uma cera protetora para para proteger de contaminações.

SPEED CLAY 2.0 MOTHERS

PREÇO MÉDIO: R$ 240,00

Compra: autoamerica.com.br