O que te traz felicidade? Veja o que seu Mapa Astral revela

É possível identificar que te traz felicidade ao analisar o posicionamento de Júpiter no seu Mapa Astral . Por isso, dependendo da Casa astrológica onde o planeta está, é possível saber qual área da sua vida te proporciona felicidade.

Afinal, Júpiter é o planeta da expansão, das oportunidades, do otimismo e da fé. Então, no nosso Mapa, ele mostra como cada um busca felicidade e pode se desenvolver na vida.

A seguir, te explicamos como ver onde Júpiter está no seu Mapa. Além de mostrarmos as interpretações de cada Casa, compartilhamos dicas de como você pode aproveitar essa potencial na sua vida e se sentir uma pessoa mais realizada.

Como encontrar Júpiter

Acesse o Mapa Astral grátis Personare aqui . Então, abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico. Em seguida, procure na lista por Júpiter e veja qual Casa aparece ao lado. Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa tem Júpiter na Casa 1.

Agora que você já sabe em que casa você tem Júpiter, veja abaixo a análise sobre o que te deixa mais feliz e como se sentir realizada.

O que te traz felicidade?

JÚPITER NA CASA 1

A presença de Júpiter na Casa 1 sugere uma aura de autoridade, influenciando os outros a considerarem suas palavras como verdades universais. Portanto, a sua força pode ser também a sua maior fraqueza ; tenha isso em mente.

DICA: Lembre-se de não se tornar uma pessoa autoritária. Equilíbrio é a chave. Então, descubra como ser uma referência de maneira gentil!

JÚPITER NA CASA 2

Para aqueles com Júpiter na Casa 2, a felicidade está relacionada à estabilidade financeira. Nesse sentido, o dinheiro é percebido como fruto do trabalho bem executado.

DICA: Cuidado para não se perder nos gastos. Aprenda a valorizar o que realmente importa e evite o desperdício.

JÚPITER NA CASA 3

A Casa 3 destaca a felicidade na comunicação e no aprendizado contínuo. Quanto mais troca informações e aprendem-se novos conceitos, mais você sente completo e feliz.

DICA: Seu desejo de aprender é admirável, mas lembre-se de que conhecimento nem sempre é sabedoria. Às vezes, esvaziar a mente é a chave.

JÚPITER NA CASA 4

A felicidade para quem tem Júpiter na Casa 4 está ligada a sentir-se parte de algo maior, explorando histórias familiares e tradições.

DICA: Não deixe a busca por espaço e independência afastar as pessoas que ama. Ou seja, tente equilibrar seu lar e sua jornada.

JÚPITER NA CASA 5

Júpiter na Casa 5 destaca que a sua felicidade e realização está na criatividade e no bom humor diante das situações. Nesse sentido, a diversão, a música, as brincadeiras e a arte, para você, podem melhorar qualquer momento ruim.

DICA: Evite magoar sem querer. Seja responsável com sua diversão.

JÚPITER NA CASA 6

A felicidade é encontrada em tornar o mundo tangível melhor, através do cuidado com o corpo, alimentação e/ou ambiente.

DICA: Não deixe as preocupações se tornarem obsessões. Aja com equilíbrio. Pense em fazer uma limpeza energética na sua casa.

JÚPITER NA CASA 7

Com Júpiter na Casa 7, a existência encontra significado nas relações interpessoais. Essas interações são muito mais do que simplesmente socializar, pois sente que pode ajudar através das suas palavras.

DICA: Não esqueça de cuidar da sua própria jornada. Encontre o equilíbrio entre ajudar e viver sua vida.

JÚPITER NA CASA 8

A busca pela felicidade para aqueles com Júpiter na Casa 8 reside nos mistérios da vida, especialmente na exploração da alma. A autoconsciência é percebida também em relação ao sexo, o que pode gerar muitas expectativas

DICA: Não coloque expectativas inalcançáveis. Equilibre sua busca por profundidade com realismo.

JÚPITER NA CASA 9

A felicidade, para você, está em descobrir o que está a verdade por trás das questões filosóficas e religiosas. Seu senso de justiça também é bastante expressivo, o que pode ser útil no ambiente em que vive.

DICA: Lembre-se de respeitar as crenças dos outros. Evite pensar que só a sua visão é a certa.

JÚPITER NA CASA 10

Júpiter na Casa 10 indica realização ao ocupar uma posição de liderança que promove justiça e mostrar a verdade dos fatos para as pessoas.

DICA: Cuidado para não ultrapassar limites. Mantenha o equilíbrio entre liderar e se intrometer.

JÚPITER NA CASA 11

A crença em contribuir para um mundo melhor, especialmente em conjunto com outros, é central para quem possui Júpiter na Casa 11.

DICA: Não generalize seus ideais. Não esqueça de ajudar também quem está próximo.

JÚPITER NA CASA 12

A felicidade é encontrada em auxiliar os outros a superarem desafios para aqueles com Júpiter na Casa 12. Por acreditar que as coisas sempre se resolvem no final , se dispõe a compartilhar essa visão com os outros.

DICA: Lembre-se de cuidar de si também. Evite a frustração ao tentar salvar todos ao seu redor.

