Uma das tradições mais conhecidas no Brasil é a escolha de cores de Ano Novo . E uma delas costuma ficar de fora nesses momentos: o preto. Mas você sabe o que significa a cor preta na virada de ano?

Cada cor tem seu próprio significado simbólico e terapêutico, segundo a Cromoterapia, você pode fazer sua escolha com base nos desejos e esperanças para o próximo ano.

Embora o branco seja a cor mais popularmente associada ao Réveillon, a cor preta também tem um significado especial para algumas pessoas.

Usar branco no Ano Nono é positivo?

Primeiramente, saiba que não existe cor boa ou cor ruim, você escolhe a cor que te representa.

E antes de explorarmos o significado da cor preta na virada de ano, é importante você compreender por que o branco é tão comumente escolhido como a cor principal para a ocasião.

Para a Terapia das Cores ou Cromoterapia , o branco não têm função terapêutica, mas não significa que não tenha benefícios.

O branco é a luz, a junção de todas as cores. Tradicionalmente, associamos à pureza, paz, harmonia e renovação.

Por isso, muitas culturas acreditam que usar branco na virada de ano ajuda a atrair energias positivas e a se livrar de energias negativas do ano que passou.

Além disso, o branco também é visto como um símbolo de um novo começo em branco. Como uma tela em branco que permite que cada pessoa escreva sua própria história no próximo ano.

O que significa a cor preta na virada de ano?

Ao contrário do branco, que é a cor mais popular na virada do ano, o preto no Ano Novo é uma escolha menos comum entre os brasileiros, mas não menos interessante.

A cor preta tem um conjunto único de significados e simbolismos que podem ser relevantes. Veja alguns:

Sofisticação e Elegância : O preto é frequentemente associado à sofisticação e elegância. Usar preto na virada de ano pode ser uma maneira de mostrar seu estilo e bom gosto, começando o ano com uma sensação de autoconfiança e autoestima.

: O preto é frequentemente associado à sofisticação e elegância. Usar preto na virada de ano pode ser uma maneira de mostrar seu estilo e bom gosto, começando o ano com uma sensação de autoconfiança e autoestima. Proteção e Segurança : Na Índia, algumas pessoas creem que a cor preta está relacionada à proteção contra o mal. Por isso, poderia oferecer proteção e segurança contra energias negativas ou influências indesejadas no novo ano.

: Na Índia, algumas pessoas creem que a cor preta está relacionada à proteção contra o mal. Por isso, poderia oferecer proteção e segurança contra energias negativas ou influências indesejadas no novo ano. Mistério e Reflexão : A cor preta também é associada ao mistério e à introspecção. Optar por vestir preto na virada do ano pode indicar um desejo de autoconhecimento e reflexão sobre o ano que passou. Assim como sobre os desafios e oportunidades que o futuro reserva. Vale evitá-la caso você esteja passando por depressão ou momento de muita tristeza.

A escolha da cor é pessoal

É importante lembrar que a escolha da cor para usar na virada de ano é uma decisão pessoal, muitas vezes baseada em tradições familiares ou culturais.

Não há uma cor certa ou errada. O que importa é o significado que essa cor tem para você e como ela se relaciona com seus desejos e intenções para o futuro. Aliás, você pode fazer a sua escolha baseado no seu Ano Pessoal , que revela as tendências para sua vida.

Seja você alguém que prefere o branco tradicional, o preto misterioso ou qualquer outra cor, o mais importante é entrar no novo ano com esperança, positividade e boas intenções.

Afinal, o que verdadeiramente importa não é a cor das roupas que você veste, mas sim a maneira como você enfrenta os desafios e abraça as oportunidades.

Então, na próxima virada de ano, escolha a cor que ressoa com você e que impulsione os seus desejos. Afinal, o Ano Novo é uma oportunidade para recomeçar, independente da cor que você escolher para celebrar essa ocasião especial.

