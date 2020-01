O que seu signo reserva: confira o horóscopo desta terça-feira, 21 de janeiro

arrow-options Marcelo Dalla As previsões para o horóscopo e ascendente do dia são feitas pelo astrólogo Marcelo Dalla





ÁRIES

O clima é de mais introspecção com a Lua minguante e fora de curso em Sagitário. É importante imaginar, inspirar-se, sonhar e visualizar os próximos passos. Porém cuidado com a inquietação, procure programar atividades relaxantes. Prefira interagir com os acontecimentos na medida em que se apresentam e deixar a vida fluir. É tempo de conclusões, análises e reflexões. No pique de finalizações e recolhimento da Lua minguante, ideias e inspirações podem atravessar a mente, trazendo novas visões para antigas questões.

TOURO

Vale reservar tempo para si mesmo. A Lua segue minguante e fora de curso, bom para filosofar, pensar positivamente, ampliar o olhar, passear em espaços abertos e apreciar o horizonte. Os cuidados com seu corpo podem trazer paz interior. O clima é mais introspectivo e reservado. É tempo de deixar para trás tudo o que já não serve mais. Sol e Urano inspiram a vontade de fazer coisas incomuns e se livrar do excesso de bagagem. Mas é cultivar realismo e objetividade, tanto nas finanças, quanto nos relacionamentos.

GÊMEOS

Continue a concluir assuntos, mas tudo sem pressa. Com a Lua minguante você pode aproveitar para meditar mais, praticar mantras e afirmações positivas. Vale encontrar um espaço só para si, respeitar sua própria individualidade e a do outro também. O que quer deixar para trás? Enquanto você finaliza as últimas pendências, pode também elaborar com novos projetos com mais intuição e estratégia. Novos lançamentos podem ser preparados com bom planejamento, para que possa ativá-los a partir do dia 24, com a Lua nova.

CÂNCER

Período de autoanálise e reflexão. A Lua minguante segue fora de curso em Sagitário, favorecendo a liberdade e uma visão mais ampla da vida. Questione valores, emoções, sua capacidade criativa e diplomática para se superar. Vale também abandonar velhos assuntos, cultivar fé, otimismo, motivação e entusiasmo. Porém, evite grandes investimentos e decisões agora. O aprendizado é refletir mais, concluir assuntos, fazer sua parte e deixar a vida fluir, sem cobrar demais de si e dos outros.

LEÃO

Hoje é dia de surfar na onda dos acontecimentos, sem exigir demais de si ou dos outros. Com a Lua minguante e fora de curso, é importante deixar-se ser conduzido, cultivar habilidades diplomáticas e deixar a vida fluir. A Lua segue em Sagitário, pedindo espaço e liberdade. A vontade é de ousar, libertar-se de regras, crenças, filosofias e comportamentos que já não fazem mais sentido. Atividades originais continuam com a preferência. Com o Sol em Aquário sair da rotina é importante para renovar a inspiração.

VIRGEM

A etapa reflexiva e introspectiva continua, não é hora para levantar assuntos polêmicos ou começar algo novo. Assuntos pendentes podem ser finalizados com naturalidade, sem tensões ou cobranças. Com a Lua minguante e fora de curso, prefira deixar a vida fluir ao invés de fazer cobranças ou alimentar a ansiedade. É bom reservar espaço para rir, brincar, cultivar prazer, criar e se divertir. Apenas cuide para não exagerar nos gastos! Novas pautas chegarão a partir de sexta-feira, com a Lua nova.

LIBRA

Procure relaxar, cuidar de si mesmo e passar mais tempo com pessoas queridas. É importante agora evitar desperdícios e investimentos arriscados. Em tempos de Lua minguante, é melhor se resguardar, restaurar energias para o novo ciclo lunar que chegará na sexta-feira. Vênus briga com Marte, que pedindo mais paciência. Os assuntos amorosos também passam por ajustes e instabilidade. Desequilíbrios devem ser harmonizados com ética e bom diálogo, sem cobranças injustas ou infantis.

ESCORPIÃO

Período mais introspectivo. Evite posturas rígidas e cobranças, procure cultivar compaixão e espiritualidade Período ideal para intervalos de pausa, meditação e reflexão, enquanto promove a conclusão de diversos assuntos. Não é hora de desgastar-se com tarefas demais ou demandas excessivas. Prefira cuidar de si mesmo, mimar-se, permitir-se não fazer nada e encontrar prazer nas coisas simples da vida. Filosofia, estudos, literatura ou qualquer atividade criativa são alimento para a alma e continuam em destaque.

SAGITÁRIO

Bom período para refletir e avaliar os últimos acontecimentos. A Lua minguante segue fora de curso em seu signo, prefira atividades de cunho mais introspectivo. Você pode reservar tempo para cuidar de si mesmo e fazer algo de seu agrado. Porém, procure manter os pés bem colados no chão, cuidado para não gastar demais ou cometer imprudências. É importante evitar excessos e exageros para não comprometer o bolso. Vale questionar-se para perceber o que deve ser deixado para trás.

CAPRICÓRNIO

Prefira finalizar velhos assuntos ao invés de investir em novos projetos. Com a Lua fora de curso, evite assuntos muito complicados. É tempo de libertar-se de hábitos, condicionamentos e pessoas que atravancam sua caminhada. A vontade é de deixar para trás tudo o que limita seu crescimento. Conclua o que for possível, mas reserve tempo também para si mesmo, para cultivar bem estar e a conexão com o coração. Permita-se mais recolhimento, você pode encontrar prazer nas coisas simples da vida.

AQUÁRIO

Você segue mais voltado para o progresso interior, mais inspirado e imaginativo. Os movimentos são mais internos do que externos, aproveite para recarregar as baterias. A Lua segue minguante, em breve virão novas pautas e novas iniciativas. Neste período você percebe o que deve ser deixado para trás. Sol e Urano indicam amis inquietação, pedindo mudanças, libertações e a quebra de velhos condicionamentos. É tempo de reinventar-se para aceitar e receber as novidades que chegarão a partir da próxima Lua nova, no dia 24.

PEIXES

Evite grandes iniciativas, reserve tempo para si mesmo e observe mais. Você cultivar liberdade e espaço, programar um passeio junto à natureza ou em belos lugares. Pode estudar, filosofar e expandir seus conhecimentos. É importante agora recolher-se para pensar na vida, restaurar forças, rever o quanto avançou no último ciclo e estabelecer as próximas intenções. A Lua nova chega no dia 24, prometendo bom período ampliar os aprendizados espirituais e a capacidade de manifestar o que deseja.