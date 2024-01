Foto: Reprodução O que são peptídeos: o ativo favorito de Hailey Bieber

Se você acompanha pelo menos um pouco o mundo das celebridades e do skincare , com certeza já ouviu falar dos produtos da Rhode, marca de Hailey Bieber. A modelo revolucionou o mercado com suas embalagens minimalistas e produtos que prometem ajudar a conquistar a sua pele impecável.

Claro que a pele de Hailey já passou por muitos procedimentos estéticos e uma genética incrível, mas não podemos negar o papel da rotina de skincare. Os produtos da Rhode possuem algo em comum: os peptídeos. O nome do ativo é quase uma assinatura da marca. Por que Hailey Bieber ama tanto esse ativo? As dermatologistas Dra. Silvia Quaggio e Dra. Karen Korkes explicaram mais sobre os peptídeos o site steal the look . Vamos te contar mais detalhes sobre os peptídeos.

O que são os peptídeos?

Antes de tudo é importante entender o que são os peptídeos. Segundo a Dra. Silvia , os peptídeos são formados pela ligação de dois ou mais aminoácidos, “eles são estruturas menores que as proteínas e desempenham papéis vitais no organismo, como na comunicação celular, na regulação de processos fisiológicos e também no sistema imunológico”, explicou a profissional.

A Dra. Karen ainda acrescentou que “ele é uma estrutura muito pequena, que é absorvida pelo organismo de forma rápida”. Inclusive, ele pode fornecer alguns benefícios para quem deseja usar.

Benefícios dos peptídeos

O sucesso dos peptídeos faz um certo sentido pois eles apresentam diversos benefícios para a pele.

Estimula a produção de colágeno;

Possui propriedades antioxidantes;

Potencializa a hidratação da pele;

Melhora a textura da derme;

Clareia manchas.

Segundo a Dra. Karen, “cada peptídeo vai ter uma função e um tipo de uso. Por serem tão pequenos, eles são capazes de penetrar na pele e estimular a produção das proteínas que estão deficientes, logo é como se fosse um sinalizador para a nossa pele, gerando uma autorregulação”. Além disso, a dermatologista reforçou que os peptídeos podem ser usados por todos os tipos de derme, uma vez que não possuem o potencial de irritar a pele, como tantos outros ativos.

Como usar os peptídeos na rotina de cuidados com a pele

Por se adaptarem bem a todos os tipos de pele, não existe um grande segredo para utilizar os peptídeos. Segundo a Dra. Silvia , “você pode incorporá-los na sua rotina diária, através de cremes, séruns e máscaras faciais”, a única recomendação é seguir as instruções do produto que você estiver utilizando.

Vale reforçar que o primeiro passo é consultar um dermatologista de sua confiança. “Eles vão ser adicionados de acordo com a necessidade do paciente e com o tipo de pele. Então, isso vai depender do dermatologista escolher o melhor produto, com os melhores peptídeos necessários para o que ele quer tratar no paciente”, aconselha a Dra. Karen.

Fonte: Mulher