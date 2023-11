O que os municípios capixabas precisam para investir em conectividade e transformação digital?

ecentemente, o Brasil avançou significativamente na modernização dos serviços públicos por meio de melhorias em conectividade e transformação digital, sendo inclusive reconhecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tendo em vista esse cenário, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), está realizando uma pesquisa com os gestores municipais de todo o Estado para entender a demanda por investimento em conectividade e transformar digitalmente o Espírito Santo.

A urgência da digitalização em todos os níveis governamentais revelou mais nitidamente as disparidades na capacidade administrativa diante da crise e essa lacuna de investimentos. Esse processo se intensificou após a pandemia de Covid-19, que foi quando a necessidade de investimento ficou ainda mais notória e, apesar de contar com grande apoio dos governos estaduais e federal, os municípios ainda têm pouco planejamento e, consequentemente, projetos nesta frente.

Com o objetivo de promover soluções estratégicas para o investimento em infraestrutura de conectividade, a aplicação dos questionários está sob a responsabilidade da Pezco Economics, consultoria especializada em estudos de infraestrutura. Por meio de entrevistas com gestores públicos municipais e um formulário virtual, a pesquisa pretende levantar informações sobre a demanda por crédito para projetos que ampliem a conectividade e a transformação digital em todas as regiões do Estado.

A iniciativa reconhece os desafios enfrentados pelo setor público nos investimentos no segmento, devido ao alto custo de implantação e manutenção da infraestrutura. Serão entrevistados representantes municipais que busquem financiamento para projetos de melhoria, como wi-fi público, plataformas de serviços governamentais, ferramentas que possibilitem o acesso a oportunidades para os cidadãos, como serviços de saúde e empregos, e até mesmo otimização de recursos públicos e serviços por meio de tecnologias de cidades inteligentes, com serviços aprimorados de iluminação, monitoramento de segurança, gestão de tráfego, educação on-line, telemedicina, entre outros serviços.

Além de impedir o acesso remoto a serviços essenciais, como em educação, saúde e para o mercado de trabalho, a ausência de serviços digitais também dificulta o acesso à informação e à cultura, limitando as oportunidades de empreendedorismo e inovação. A partir do investimento na ampliação destes serviços, aumenta-se a produtividade tanto do setor público quanto do privado, diminuindo os gastos públicos e a burocracia nas cidades capixabas.

O Bandes se empenha constantemente para proporcionar alternativas para que os municípios capixabas possam ampliar os serviços públicos ofertados à população. Nesse sentido, com os resultados da pesquisa, será possível formular estratégias de crédito adequadas às necessidades das cidades capixabas para a falta de conectividade. Isso não apenas melhora a qualidade de vida dos cidadãos, como também possibilita a ampliação de negócios e o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo.

O questionário aplicado pela Pezco não solicita aos gestores municipais e empresários informações sigilosas, como CPF, RG, endereço ou dados bancários, em cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Desse modo, é possível se tranquilizar acerca da veracidade da pesquisa.

