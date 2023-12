Personare O que o signo de Larissa Manoela revela sobre sua popularidade?

Um dos nomes mais comentados atualmente é o de Larissa Manoela . Com filmes, séries e uma vida pessoal agitada, tudo que ela faz acaba virando notícia. Então, o que o signo de Larissa Manoela revela sobre sua popularidade?

Mas não estamos falando de qualquer signo ou daquele que a gente sabe só de ver a data de nascimento — o signo solar. Quando o assunto é reputação, carreira e sucesso profissional, estamos falando do signo que temos na Casa 10 do Mapa Astral .

Também conhecido como Meio do Céu, o signo da Casa 10 nos permite fazer a análise das vocações, do status social e até do propósito de vida de uma pessoa.

Para entender melhor tudo isso na vida de Larissa Manoela, consultamos astrólogos do Personare. Vem entender o que a análise astrológica diz sobre ela e, claro, também como entender tudo isso na sua vida.

Signo de Larissa Manoela e popularidade

No Mapa Astral de Larissa Manoela , o Meio do Céu é em Sagitário, signo que representa liberdade, otimismo, aventura, expansão, estudos e viagens. Por isso, muito provavelmente esses são temas pelos quais a atriz é apaixonada. Aliás, essas são áreas potenciais para o seu propósito de vida.

“Com a sabedoria em alta, podem encontrar realização no ensino, no conhecimento, na pesquisa, etc.”, afirma a astróloga Nai Tomayno .

Além disso, a reputação e o idealismo de quem tem Sagitário na Casa 10 costumam ser expressos por meio da profissão, fazendo com que cheguem beeem longe.

“Quem nasce com Sagitário no Meio do Céu costuma ter grandes planos para a carreira e deseja chegar longe, talvez até trabalhando no Exterior”, afirma Marcia Fervienza .

Personalidade questionadora

Além do signo de Sagitário, Larissa Manoela tem Plutão no Meio do Céu — posicionamento típico de uma verdadeira estrela.

Plutão é o planeta da transformação. Quando está no ponto mais alto do Mapa de uma pessoa, como no caso da atriz, indica um desejo profundo de alcançar uma posição social que não só lhe confira poder, mas também a capacidade de gerar transformações significativas.

“Para ela, o impacto e a relevância de suas ações, tanto para si quanto para os outros, são fundamentais”, afirma a astróloga Tati Magalhães .

Com Plutão nessa Casa, além de uma atriz de sucesso, Larissa poderia alçar grandes voos sendo astróloga, terapeuta ou outras profissões capazes de ajudar diretamente as pessoas, além de trabalhar com finanças, política e justiça.

“Este posicionamento de Plutão também sugere um magnetismo notável em Larissa. Ela tem a habilidade natural de envolver e influenciar as pessoas ao seu redor, quase como se usasse uma forma de magia”, complementa Tati.

