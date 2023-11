Personare O que o seu Ascendente significa? Guia dos 12 signos

Saber o signo de uma pessoa é uma parte importante nas conversas com amigos, quando se está conhecendo alguém ou até batendo papo com colegas de trabalho. Afinal, nos ajuda a entender a personalidade uns dos outros e até a compatibilidade sexual. Para participar dessa conversa, saber o que o seu Ascendente significa é parte fundamental.

Pensando nisso, te contamos a seguir tudo que você precisa saber sobre o significado do Ascendente com um guia das características dos 12 signos ascendentes do Mapa Astral.

O que é o Ascendente?

O signo Ascendente é aquele que estava “ascendendo” no horizonte leste no momento em que você nasceu, por isso recebe esse nome e é o signo que fica na primeira Casa do seu Mapa Astral.

Portanto, é a partir do Ascendente que todas as outras 11 Casas astrológicas são definidas. Neste guia completo, você aprende sobre os significados das Casas astrológicas , da 1 a 12.

Mas não é só por isso que ele é importante. O Ascendente revela a primeira impressão que passamos às outras pessoas e como queremos ser vistos. Além disso, mostra nosso jeito de vestir, a aparência física e todas as nossas características mais marcantes.

Por isso muitas pessoas se identificam mais com o seu Ascendente do que com o signo solar, que revela características mais profundas nossas, como propósito de vida e nossa essência .

Vale destacar, ainda, que os horóscopos dos signos , desses que você lê diariamente em sites e jornais ou nas previsões semanais, mensais e anuais, são geralmente feitos para cada signo Ascendente, e não para o solar.

Por isso, se torna ainda mais importante saber seu Ascendente – e a gente te conta como a seguir. Após confirmar o seu, aproveite já para ler aqui as previsões para 2024 baseadas no seu Ascendente .

Como descobrir seu Ascendente?

Para descobrir o seu Signo Ascendente, você precisa saber, além da data e cidade, a hora exata de nascimento. Isso porque, diferentemente do Sol, que demora cerca de 30 dias para passar por cada signo, o Ascendente muda a cada duas horas.

Portanto, os minutos são importantes, pois podem mudar não só o posicionamento do Ascendente, como de todas as Casas astrológicas.

Com essas informações em mãos, você pode descobrir seu Ascendente gratuitamente. É só seguir o passo a passo:

Acesse o Mapa Astral grátis Personare aqui . Abaixo da sua mandala, no lado esquerdo, veja a lista do seu Perfil Astrológico. Na lista, procure por Ascendente na parte final da lista de planetas. Por exemplo, na imagem abaixo, a pessoa tem Ascendente em Touro, significa que as suas características mais marcantes são taurinas.

Agora que você já sabe o seu signo Ascendente, veja abaixo o guia com o significado de cada um.

O que o seu Ascendente significa?

Ascendente Áries: Coragem em Movimento

Para aqueles com Ascendente em Áries , a abordagem da vida é frontal e destemida. A sinceridade é uma marca registrada, expressando pensamentos de maneira direta. A aparência de coragem muitas vezes é real, mas a ansiedade também faz parte do pacote. A energia competitiva e a tendência à impulsividade delineiam uma personalidade que valoriza o tempo e favorece atividades esportivas.

Ascendente Touro: Estabilidade e Apreciação

O Ascendente em Touro emana estabilidade e paz. Evita desperdícios financeiros, mas não hesita em investir no próprio conforto. Aprecia as coisas boas da vida, sendo meticuloso ao tomar decisões. A reação demorada a situações revela a ponderação característica, enquanto a busca pelo familiar e duradouro permeia todas as áreas da vida.

Ascendente Gêmeos: Mente Curiosa em Ação

A abordagem do Ascendente em Gêmeos é marcada por uma mente inquisitiva e sociável. A expressão é animada, transmitindo uma sociabilidade muitas vezes além da realidade. A dificuldade em manter o interesse a longo prazo contrasta com a habilidade de se comunicar, frequentemente gestualizando com as mãos. Atividade constante e uma necessidade de variedade definem essa personalidade vibrante.

Ascendente Câncer: Sensibilidade e Cautela

O Ascendente em Câncer revela uma personalidade delicada e materna. A capacidade automática de gerar identificação é uma marca registrada, acompanhada de uma reação instintiva de recuo diante de ataques. A aversão ao confronto e a atenção cuidadosa às palavras destacam uma firmeza reconfortante para os outros, enquanto a esquiva de discussões denota uma natureza cautelosa.

Ascendente Leão: Energia Inconfundível

A presença do Ascendente em Leão é notável, atraindo as pessoas com uma energia calorosa e generosa. A expressividade emocional pode tender ao dramático, mas a autoestima e otimismo permeiam a personalidade. Essa energia se reflete na capacidade de elevar aqueles ao redor, tornando-se o centro das atenções com facilidade.

Ascendente Virgem: Praticidade em Ação

O Ascendente em Virgem revela uma pessoa pronta para resolver problemas com uma abordagem prática. Atividade constante e ideias práticas definem essa personalidade detalhista. Cuidado especial com a saúde e um semblante tranquilo coexistem com uma tendência à crítica construtiva. A humildade e a urgência nas ações delineiam a personalidade desse ascendente.

Ascendente Libra: Beleza e Equilíbrio

Gente com Ascendente em Libra é conhecida pela harmonia, diplomacia e busca incessante pelo equilíbrio nas relações. A sociabilidade e a atenção às necessidades alheias destacam uma personalidade carismática. A facilidade em fazer amigos, a colaboração e o forte sentido de justiça são acompanhados pela indecisão decorrente da ponderação excessiva em situações diversas.

Ascendente Escorpião: Reserva e Lealdade

O Ascendente em Escorpião entra nos ambientes de maneira reservada, observando antes de se integrar. A introversão é uma característica marcante, acompanhada por uma postura autoprotetora diante de incertezas. A lealdade marca suas relações, sendo uma presença confiável e comprometida, especialmente nos momentos difíceis.

Ascendente Sagitário: Idealismo e Inspiração

A essência do Ascendente em Sagitário é a fé no futuro, trazendo otimismo e vitalidade aos lugares que frequenta. Sua energia o torna a alma da festa, enquanto sua habilidade em contar histórias cativa a todos. A busca por assuntos impactantes, como política, filosofia e religião, reflete um idealismo livre e inspirador.

Ascendente Capricórnio: Perseverança e Segurança

Quem possui Ascendente em Capricórnio não começa algo até ter certeza absoluta de que pode levá-lo adiante. A atitude reservada, a ausência de pressa e a aversão a riscos caracterizam essa personalidade perseverante. A crença de que as coisas boas levam tempo, combinada com a preferência por objetivos de longo prazo, reflete uma abordagem pragmática à vida.

Ascendente Aquário: Seletividade e Inovação

O Ascendente em Aquário aparenta desinteresse, mas é social e aberto ao novo. A seletividade em relações é uma consequência do medo da perda de liberdade. Amigo de todos e colaborador inovador em equipe, mantém uma distância protetora em suas interações.

Ascendente Peixes: Compaixão e Adaptabilidade

Ascendente em Peixes revela facilidade em se mesclar e se adaptar, com uma disposição compassiva para ajudar. O idealismo pode comprometer a praticidade, tornando-o um ouvinte excepcional e uma presença simpática na vida de outros.

Saiba mais sobre você

