O que muda no sexo depois dos 50, 60 e 70 anos

Como lidar com os desafios da intimidade que surgem ao longo das décadas

O sexo – e as respostas sexuais – evoluem à medida que as pessoas envelhecem até os 50, 60, 70 anos e além. Isso não significa que os relacionamentos íntimos devam mudar para pior. Para alguns, fica ainda melhor.

“O sexo não tem prazo de validade”, diz ao site AARP, a educadora sexual do norte da Califórnia, Joan Price, que escreveu cinco livros sobre sexo para adultos mais velhos. “A ideia é expandir a concepção do que é sexo bom. Conheço muitos adultos mais velhos que dizem que estão fazendo o melhor sexo de todos os tempos porque não definem estritamente o que é sexo. Há tantas opções para escolher.”

A paisagem sexual que habitamos mais tarde na vida pode se tornar um terreno complicado devido a problemas relacionados à idade, como secura vaginal, problemas de ereção e baixa libido. Condições médicas como artrite, dores nas costas e articulações doloridas também podem entrar em jogo.

Mas os profissionais de bem-estar sexual dizem que para quase todos os problemas há uma solução – e que uma vida sexual plena pode durar a vida toda. Veja como.

Sexo aos 50 anos: uma década crítica

Desafios sexuais, como relações sexuais dolorosas e dificuldade com ereções, começam a surgir na faixa dos 50 anos, questões que, se não forem ditas e tratadas, podem alterar o curso de sua vida sexual. “O sexo não acaba quando surgem desafios”, diz Price.

“Este é o momento de começar a falar franca e abertamente com seu parceiro sobre suas necessidades sexuais e as mudanças pelas quais você está passando”, acrescenta ela. Se as preocupações e questões não forem abordadas, ela observa, “pode ficar complicado, com problemas de relacionamento ficando nublados em silêncio”, ela completa.

Na faixa dos 50 anos, a maioria dos homens ainda se sente vigorosa, embora possam notar que a qualidade de sua ereção não é tão firme quanto antes e a testosterona, um hormônio crítico, está em declínio.

Essa idade também pode ser um momento crítico para as mulheres, que em média começam a menopausa aos 51 anos. Secura vaginal e baixa libido frequentemente se tornam problemas – levando ao que Price chama de “discrepância de desejo” entre os parceiros que pode colocar a intimidade sexual em perigo.

Quase 90% das mulheres na pós-menopausa sentirão alguma dor ao fazer sexo com penetração, diz Marilyn Jerome, M.D., ginecologista da Foxhall OB/GYN Associates em Washington, D.C. O motivo? Atrofia ou secura vaginal, uma condição tratável. Um estudo publicado na revista Menopause em 2019 descobriu que quase 71% das mulheres de 40 a 55 anos que ainda não haviam entrado na menopausa apresentaram atrofia vaginal e uma queda acentuada na função sexual.

Jerome incentiva as mulheres na faixa dos 50 anos a começarem a usar lubrificantes de venda livre ao fazer sexo; seu go-to medicamente prescrito é o creme de estrogênio vaginal, que pode engordar as paredes vaginais. Muitas mulheres preocupadas com o câncer de mama renunciam ao estrogênio vaginal – e Jerome diz que não deveriam. Os únicos pacientes para os quais ela não o prescreve são mulheres em tratamento de câncer de mama e que tomam inibidores da aromatase.

Se a falta de desejo entra em jogo, como geralmente começa aos 50 anos, Price sugere praticar a excitação “responsiva”, que é impulsionada pelo toque físico, em vez de depender do desejo hormonal espontâneo.

“Se você se permitir desfrutar do prazer de ficar fisicamente excitado lentamente por ser tocado ou por outros tipos de estimulação, o desejo seguirá. E isso é algo que pode ser seu por toda a vida “, acrescenta ela.

Sexo aos 60 anos: Enfrente o desafio

Deixados sem palavras e sem atenção, os desafios sexuais que surgem naturalmente com a idade podem atrapalhar a vida amorosa de alguém. Como Centreville, Maryland, a ginecologista Lisa Webb, M.D., enquadra: “Se você parou de falar sobre sexo depois dos 60, provavelmente parou de fazê-lo”.

Webb exorta os casais a serem “intencionais” sobre sexo: “Do que você precisa? O que seu parceiro precisa? A mecânica realmente não importa, desde que você se sinta realizado. Sexo e intimidade ainda podem ser ricos e gratificantes.”

Na faixa dos 60 anos, muitos homens enfrentam problemas de ereção, o que pode levá-los a reter o afeto. “Eles não querem começar o que não podem terminar”, diz o urologista Abraham Morgentaler, M.D., autor de The Truth About Men and Sex: Intimate Secrets From the Doctor’s Office. Uma correção comum: Viagra e seus concorrentes, que Morgentaler chama de algumas das “pílulas mais estudadas do planeta”.

Medicamentos também podem ser injetados diretamente no pênis antes do sexo. “Parece horrível, mas é muito fácil”, acrescenta Morgentaler. As ereções geralmente duram de 20 minutos a duas horas. Outras opções incluem dispositivos a vácuo, procedimentos cirúrgicos e novos tratamentos envolvendo energia de ondas sônicas e um injetável de plasma rico em plaquetas.

A deficiência de testosterona pode diminuir a libido dos homens na faixa dos 60 anos. A boa notícia: em 2019, o FDA aprovou a primeira das três formas orais de testosterona. Até então, o tratamento era tipicamente por injeção ou cremes tópicos.

A dor durante a relação sexual também pode ser um problema durante esta década, pelas mesmas razões pós-menopáusicas que podem afetar as mulheres na faixa dos 50 anos, observa Jerome. E, novamente, essa condição pode ser tratada com lubrificantes e cremes, bem como suplementos de estrogênio vaginal.

Se o seu desejo está faltando, como pode acontecer aos 60 anos, Price sugere o uso de excitação “responsiva”.

Sexo depois dos 70: um cenário em mudança

Muitos casais com 70 anos ou mais encontrarão maneiras bem-sucedidas e satisfatórias de serem sexuais um com o outro, que diferem do sexo que desfrutavam quando eram mais jovens.

“Se você perguntar a alguém na faixa dos 70 anos o que eles querem dizer com sexo, eles geralmente darão exemplos de sexo que não envolvem relação sexual “, diz Price, 79. “Tire o objetivo da relação sexual do sexo e você verá que existem muitas, muitas maneiras de dar e receber prazer.”

Mais de dois terços dos homens na faixa dos 70 anos têm dificuldade com ereções – mas isso não significa que eles não possam ter orgasmos, observa Morgentaler. “As ereções podem não ser tão fortes, mas ainda temos a capacidade de ter orgasmos sem elas”, diz ele. “A maioria dos homens não sabe disso.”

Alcançar ou manter uma ereção pode se tornar um desafio. Entre as correções para isso: pílulas prescritas por médicos, injeções e suplementos de testosterona. “Tive muitos pacientes na faixa dos 80 e 90 anos que continuam a ser sexuais”, diz Morgentaler. “A sexualidade para homens e mulheres deve ser celebrada, não importa a idade.”

Jerome também recomenda rotineiramente vibradores para seus pacientes. “Tudo bem ter prazer. Não há problema em fazer isso sozinho. Você pode ser sexual até os 80 ou 90 anos. Há muitas maneiras de ser íntimo.”

Alguns casais mais velhos têm dificuldade em falar sobre sexo porque cresceram em um clima em que o assunto era considerado tabu. Mas Price diz que nunca é tarde para conversar com seu parceiro sobre suas necessidades sexuais.

“Mantenha a conversa fluindo para que você se sinta à vontade para dizer: ‘Vamos mudar de posição. Dói meus joelhos. Vamos tentar algo diferente’”, diz ela. “Casais que fazem o melhor sexo são casais que têm as melhores conversas.”