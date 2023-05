O que fazer com o dinheiro da restituição do Imposto de Renda?

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Veja dicas para usar o dinheiro da restituição com sabedoria

A Receita Federal já liberou a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda , que vai pagar valor recorde de R$ 7,5 bilhões a mais de 4 milhões de contribuintes na próxima quarta-feira (31).

A restituição chega para muitas famílias como um dinheiro extra, que pode ser usado para pagar dívidas ou para comprar itens. O especialista Fernando Lamounier, diretor de novos negócios da Multimarcas Consórcios, dá dicas do que fazer com o dinheiro, a fim de usá-lo de forma responsável. Confira a seguir!

Tem dívidas? Pague

Se o contribuinte está no vermelho e recebe um dinheiro extra a partir da restituição do Imposto de Renda, é importante usar essa quantia para quitar pelo menos parte das dívidas.

Fernando orienta que a pessoa avalie quais as dívidas mais urgentes a serem quitadas, focando sobretudo naquelas que têm os juros mais altos.

“As dívidas podem acumular juros altos e se transformarem em uma bola de neve. Antes disso acontecer, o consumidor deve se organizar financeiramente e entender quais são as mais urgentes, utilizando assim o dinheiro restituído para amenizar as contas”, aconselha Fernando.

Está no azul? Guarde

Se o contribuinte não tem dívidas, é comum que o dinheiro restituído do Imposto de Renda seja usado para gastos supérfluos, que antes não aconteceriam sem o dinheiro extra. Para manter a saúde financeira, porém, Fernando aconselha que o dinheiro seja guardado ou até investido.

Para isso, ele orienta que as famílias se planejem, identificando objetivos para os quais precisam guardar dinheiro. “Assim, a pessoa estará preparada para longos períodos e evitará endividamentos”, afirma.

Se a ideia for investir o dinheiro, o conselho do especialista é estudar bastante o mercado financeiro, a fim de entender qual o melhor investimento para cada perfil.

Restituição do Imposto de Renda

O primeiro lote da restituição do Imposto de Renda será pago na próxima quarta-feira – veja aqui como consultá-lo . Os demais lotes seguem este calendário:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

Para quem ainda não fez a declaração, o prazo é o dia 31 de maio. Neste caso, é possível seguir algumas dicas para aumentar a restituição – veja aqui .

