O que fazer caso roubem o seu passaporte: passo a passo para não passar sufoco

Perder um documento nunca é bom, porém, quando se trata do passaporte, a dor de cabeça consegue ser ainda maior! Viajou e acabou sendo roubado e perdendo o passaporte? Não há motivo de desespero, pelo menos, caso você siga o passo a passo que apresentaremos para você a seguir! Saiba o que fazer se esse problema acontecer com você.

Para cada situação existe uma medida a ser tomada, tudo depende do local em que você perdeu o passaporte. Apresentaremos um guia para cada uma das situações.

1. O que fazer caso roubem seu passaporte no Brasil?

Caso você tenha tido seu passaporte roubado ainda em território nacional, a primeira coisa a ser feita é procurar um posto da Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. Em seguida, um agendamento no site da Polícia Federal deve ser feito para emissão de um novo documento.

No momento em que o outro passaporte for solicitado, o boletim de ocorrência deve ser apresentado junto com os demais documentos necessários.

2. O que fazer caso roubem seu passaporte em outro país?

Caso tenha perdido seu passaporte no exterior , a primeira coisa a ser feita é ir atrás de um consulado brasileiro na região e solicitar uma Autorização de Retorno ao Brasil, ou ARB, um documento gratuito que permitirá seu retorno sem um gasto muito elevado e de forma mais rápida.

Se o seu retorno não for imediato, é preciso registrar a perda do passaporte em uma delegacia local. Essa ação corresponde ao Boletim de Ocorrência no Brasil.

Após isso, com o comprovante de perda em mãos, é necessário ir até um consulado do Brasil e solicitar, emergencialmente, a emissão de outro passaporte, nesses casos, a taxa cobrada tende a ser maior do que a cobrada normalmente.

Vale ressaltar que o passaporte de urgência é uma coisa e o de emergência é outra. Enquanto o primeiro é aplicado quando o viajanta já está fora do país, mesmo em uma viagem de turismo, o segundo só é válido para situações específicas.

Para evitar esse tipo de situação, o mais recomendado é ter uma cópia autenticada do passaporte.

3. O que fazer caso roubem seu passaporte com visto americano?

Para quem tem um passaporte com visto americano, a emissão de um novo não irá garantir sua permanência ou saída do país, sendo necessário a solicitação de um novo documento junto às autoridades locais, ou seja: refazer o processo burocrático e cumprir todas as exigências solicitadas durante a concessão de um novo visto, como entrevista, coleta de dados, entre outros.

