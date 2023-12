FreePik O que fazer após sair de uma dieta

Quando ocorrem deslizes na dieta, recuperar o equilíbrio é essencial para manter hábitos alimentares saudáveis. Mesmo o famoso “dia do lixo”, um evento planejado para se alimentar sem restrições, pode ser prejudicial apesar de sua proposta inicial de incentivar o cumprimento das regras ao longo da semana.

A prática, que permite uma alimentação sem controle em termos de quantidade e qualidade dos alimentos, pode resultar em excessos, ingestão de produtos calóricos não recomendados e até induzir a uma compulsão alimentar, dificultando a perda de peso e o retorno à rotina saudável.

É nesse contexto que o Dr. Gustavo Feil, renomado médico especializado em Ciências da Longevidade Humana e Nutrologia, oferece orientações para minimizar os impactos de um deslize e retomar hábitos saudáveis de forma eficaz. “É normal sair da dieta ocasionalmente, mas é fundamental compreender como lidar com esses momentos para manter uma relação saudável com a alimentação”, comenta.

Ele destaca ainda a importância de não se culpar excessivamente, mas sim focar na recuperação do equilíbrio. “É preciso encorajar aqueles desanimados com dieta e exercícios a persistirem no caminho para alcançar seus objetivos. O foco está em lembrar as motivações de longo prazo após qualquer deslize”, pontua o especialista.

As dicas depois de sair do caminho incluem também redução de carboidratos, exercícios cardio e de musculação, diminuição do consumo de sódio e hidratação adequada.

Outra sugestão é passar os dias que seguem ao descumprimento investindo em determinados tipos de alimentos, como integrais, frutas, verduras e legumes, além de proteínas magras e sementes, desde que com baixo teor de gordura. “O consumo adequado de água também deve ser observado. A água auxilia na regulação da temperatura corporal, na função dos órgãos, na eliminação de toxinas e resíduos, promove a saúde da pele, auxilia na digestão e absorção de nutrientes, contribuindo para o controle do peso ao aumentar a sensação de saciedade”, pontua.

Esse pilar da dieta é crucial no funcionamento do corpo, conforme explica o Dr. Gustavo, reforçando a importância de priorizar a ingestão regular para manter uma vida saudável. “Essas estratégias não apenas minimizam os impactos negativos, mas também promovem uma abordagem equilibrada em relação à alimentação, ajudando as pessoas a alcançarem seus objetivos de bem-estar de maneira sustentável”, finaliza.

