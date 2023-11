O que faz a diferença quando elas estão à frente dos negócios?

Divulgação Gabryella Corrêa, CEO do app de transporte Lady Driver

19 de novembro é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino e apesar de tantos desafios que elas precisam superar – quase sempre mais que os homens – a boa notícia é que há o que comemorar. O número de mulheres empreendedoras é crescente no Brasil, segundo dados da pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Em 2022, os empreendedores nascentes, em sua maioria, eram homens, mas a diferença para as mulheres era muito pequena, eles eram 54,6% do total. Empreendedores nascentes são aqueles envolvidos nos últimos 12 meses em negócios em fase de criação ou já em operação e remunerando por, no máximo, 3 meses.

Mas quais são as principais características femininas que diferenciam as mulheres dos homens e favorecem na gestão das empresas? Gabryella Corrêa, CEO do app de transporte Lady Driver, destaca que a empatia, a resiliência e a capacidade de realizar multitarefas conferem às mulheres uma vantagem na gestão dos negócios. “Além disso, a habilidade de criar redes de apoio e colaboração têm sido fundamental na superação de obstáculos e no sucesso empresarial”, diz.

Gabryella reforça ainda que os negócios geridos por mulheres têm mais a característica de cuidado com os processos e com o ser humano do que os geridos por homens. Dar as mãos e caminhar junto faz com que as empresas formem equipes mais integradas e leais, alinhadas com o propósito da marca.

Quando o assunto é franquia – ou licenças, como é o caso da Lady Driver – isso se torna ainda mais importante: “Minha experiência em trabalhar praticamente só com mulheres há anos, mostra que as licenciadas mais engajadas com o negócio mantêm isso, o cuidado com o ser humano. Essa aproximação, empatia e capacidade de se colocar no lugar do outro, formam equipes muito mais fortes, o que não diz respeito só aos números, mas à sensação de pertencimento, de sentir-se parte de um time e de um negócio. E uma equipe conectada alcança muito mais fácil os objetivos da empresa, financeiros, inclusive”, conta.

A crescente relevância do empreendedorismo feminino é inquestionável no cenário contemporâneo, as estatísticas corroboram com essa ascensão. No universo dos Microempreendedores Individuais (MEIs), as mulheres ostentam uma expressiva representatividade, correspondendo a 48% do total de empreendedores. Sua presença é particularmente notável nos setores da beleza, moda e alimentação, áreas que são pertinentes ao toque feminino nos detalhes e inovação.

Atributos como criatividade, organização, agilidade e determinação são outros distintivos que frequentemente impulsionam as mulheres a se sobressair em um ambiente empreendedor competitivo e repleto de desafios. Confrontadas com a necessidade de provar constantemente seu valor, muitas empreendedoras se destacam ao harmonizar habilidades consideradas tradicionalmente femininas com a firmeza e a racionalidade demandadas pelo mundo dos negócios.

A CEO da Lady Driver sintetiza essa realidade ao afirmar: “É plenamente viável equilibrar lógica e sensibilidade nas práticas empresariais; são qualidades que se complementam. Sensibilidade, cortesia, educação e diplomacia não devem ser interpretadas como sinais de fragilidade, pelo contrário, vejo esse equilíbrio como um sinal de inteligência e perspicácia estratégica”. Essa perspectiva não só eleva a discussão sobre o papel das mulheres no empreendedorismo, mas também destaca o potencial inovador que elas trazem para o mundo dos negócios.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher