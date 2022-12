Gabriel Madureira O que esperar do Bitcoin em 2023, segundo analistas

Apesar de ser difícil prever o que acontecerá no mercado de criptomoedas em 2023, o crescimento delas nos últimos anos indica que elas continuarão a crescer em popularidade e uso. É provável que vejamos mais desenvolvimento tecnológico e inovação, com a adoção de criptomoedas por mais usuários, empresas e governos. Além disso, é provável que novas criptomoedas sejam lançadas, aumentando o número de opções de ativos digitais em circulação.

O desenvolvimento de tecnologias como a blockchain, desenvolvimentos de interoperabilidade entre cadeias de blocos, melhorias na escalabilidade, sistemas de governança descentralizados, segurança aprimorada e usabilidade mais fácil também devem contribuir para o crescimento do mercado de criptomoedas .

O passado das criptomoedas

Com o colapso da Terra Luna balançando o mercado, o colapso da 3AC e a FTX, não é surpresa que o ano tenha sido caótico. No entanto, falhas de empresas centralizadas não afetam os fundamentos das criptomoedas no geral.

Em resumo, em 2022, algumas coisas tiveram um grande impacto no mercado, como a queda do FTX . Entretanto, como em qualquer setor, boas empresas de cripto sobrevivem no longo prazo e empresas ruins desmoronam.

A propósito, existem exemplos muito piores do que este, como o Mt. Falling Gox de 2013, uma corretora que detinha 80% do volume de BTC, no entanto, o Bitcoin resistiu por ser uma tecnologia anti-frágil.

O mercado deve crescer?

A expetativa geral para 2023 não é positiva. Dessa fora, ainda que o cenário seja ruim por um lado, boas oportunidades nestes momentos.

Os investidores devem agir com cuidado. É um bom momento para acumular projetos sólidos como Bitcoin e Ethereum , mas também será interessante observar novas tecnologias. Dessa forma, será uma grande oportunidade para os investidores, pois o próximo ciclo de alta deve ocorrer entre 2024 e 2025.

Fonte: IG ECONOMIA