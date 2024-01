O que esperar do amor em 2024? Veja o que cada signo diz!

FreePik Pesquisa desvenda o futuro do zodíaco e do romance em 2024

A chegada do ano novo é um momento de reflexão e de estabelecer novas metas. Se você já tem planos para o amor , 2024 promete ser um ano de muitas novidades. Uma pesquisa preparada pelo e-commerce de moda íntima Miess e pelo portal de conteúdos sobre astrologia Personare revela o futuro que o novo ano espera de cada um dos signos do zodíaco. Veja a lista completa a seguir:

Signos que irão precisar romper as barreiras do desejo

Áries: Má influência do Marte retrógrado

Conhecidos pela energia inesgotável, os arianos tendem a ser ousados e apaixonados, buscando experiências intensas e dominantes na cama. No entanto, alguns altos e baixos vão atravessar o signo.

Dica: Quando um planeta entra em retrogradação, é comum que isso se manifeste com um aumento da irritabilidade nas pessoas. Para lidar com esses momentos, é essencial cultivar o amor próprio e o prazer, buscando formas de relaxar e aliviar as tensões.

Câncer: Oportunidades inesperadas podem aparecer



Para Câncer, a saída de Plutão de Capricórnio marca um período de transformação profunda nos relacionamentos e parcerias.

Profundos e emocionais, os cancerianos buscam intimidade emocional e conexão, valorizando o carinho e a proximidade emocional durante o sexo. O zodíaco impulsiona você a apostar na sensualidade e magnetismo, proporcionando uma experiência a dois mais intensa e significativa.

É um momento favorável para explorar sua aura sedutora e conectar-se de maneira mais profunda com seu parceiro. Aproveite essa energia cósmica para se sentir mais confiante e envolvente, o que pode resultar em um sexo transcendental.

Dica: Não permita que o medo seja um obstáculo para explorar e desvendar o prazer na intimidade.





Saiba quais signos vão levar seus parceiros ao êxtase

Leão: Ano favorável para novas conexões e fortalecer as que já existem



Com um forte desejo de ser o centro das atenções, os leoninos são apaixonados e teatrais na cama, buscando uma experiência marcante e elogios ao seu desempenho. É um ano propício para os leoninos cultivarem algo inédito.

Haverá oportunidades abundantes no campo da sedução, oferecendo possibilidades de conexões significativas e instigantes. É um momento para estar aberto às novas experiências, seja buscando novos laços ou fortalecendo os já estabelecidos, o que pode proporcionar momentos emocionantes.

Dica: Atenção aos impulsos energéticos de Marte! Para os solteiros, novas conexões estão surgindo. Destacar-se na sedução ao apimentar essas relações pode ser o seu grande diferencial na hora do prazer.

Escorpião: Liberdade em expandir seus sentimentos



Intensos no sexo, os escorpianos são conhecidos por sua sagacidade no romance, buscando conexões íntimas profundas e ardentes.

É um período de buscar liberdade e romper com padrões que já não se aplicam mais à sua vida amorosa. Encontre equilíbrio emocional e segurança, permitindo-se libertar de dinâmicas antigas e adotar novas abordagens no amor. Isso pode proporcionar um renascimento no campo do desejo e permitir o autoconhecimento.

Dica: Aproveite este momento para ajustar suas expectativas em suas conexões e valorizar as lições que elas têm a oferecer. Busque compreender e aprender com cada experiência, permitindo-se crescer e evoluir para relacionamentos mais satisfatórios.

Sagitário: Abundância no jogo da atração



Aventureiros e livres, os sagitarianos buscam uma experiência espontânea e aberta, valorizando a liberdade e a exploração.

Para o signo, este período pode trazer múltiplas opções de escolha e uma fartura nas relações. Você pode se deparar com uma diversidade de caminhos e oportunidades no campo amoroso, permitindo explorar diferentes possibilidades e experiências.

Este é um momento propício para ampliar horizontes, conhecer novas pessoas e se abrir para uma variedade de experiências.

Dica: Enquanto abraça as oportunidades que surgem, trabalhe a reciprocidade em suas relações. Valorize não apenas o que recebe, mas também o que oferece, buscando equilíbrio e trocas mútuas.

Autoconhecimento: os próximos signos irão embarcar em um processo de autoexploração dos desejos; entenda:

Virgem: Oportunidades para experimentar relações com maior prazer



Detalhistas e atentos, os virginianos valorizam a perfeição e a conexão mental, buscando uma intimidade refinada e atenciosa.

Mercúrio retrógrado em Virgem indica um foco significativo em estabelecer padrões e categorizar os desejos sexuais. Este será um período em que Virgem pode sentir a necessidade de organizar seus interesses e desejos no âmbito sexual, talvez definindo prioridades ou estabelecendo critérios mais claros em suas experiências íntimas, tendo a possibilidade de experimentar encontros com maior prazer.

Dica: Este período trará oportunidades para se autoavaliar e compreender quais são os seus desejos mais íntimos.

Aquário: Autodescoberta e reflexões mais profundas



Inovadores e independentes, os aquarianos valorizam a originalidade e a liberdade na intimidade, buscando uma experiência única e fora do comum.

Duas retrogradações, em Mercúrio e Marte, podem trazer desafios para os aquarianos. Pode ser um momento de autodescoberta e reflexões mais profundas.

A energia está favorável para buscar um entendimento mais íntimo de si mesmo, permitindo a resolução de situações do passado e a abertura para novas experiências e oportunidades

Dica: Foque em compreender a si mesmo e seus desejos no âmbito do amor. Explore seus sentimentos, compreenda suas necessidades e busque alinhar suas expectativas com a realidade dos relacionamentos.

Peixes: Necessidade de revisão dos seus sentimentos



Para o signo de Peixes, alguns períodos do ano podem trazer momentos de tensão nos relacionamentos. Será essencial realizar revisões e avaliações profundas para compreender e aprimorar os vínculos existentes.

O carisma natural dos piscianos irá desempenhar um papel crucial para atrair novas conexões amorosas.

Dica: As oportunidades de romance vão aparecer, mas é preciso calma e equilíbrio.

Saiba quem irá abusar da sensualidade na conquista

Capricórnio: Carisma e magnetismo trarão sorte no amor



Praticidade sempre, os capricornianos valorizam a conexão estável e duradoura, buscando uma intimidade estruturada e segura. O carisma e o magnetismo podem desempenhar um papel crucial na atração e no desejo.

Este período pode trazer sorte e oportunidades ao explorar sua aura magnética e sua capacidade de conquistar. Ao mostrar confiança e charme genuíno, você pode atrair conexões mais profundas e experiências gratificantes no campo do desejo.

Dica: Empatia e comunicação eficaz serão importantes para resolver impasses.

Libra: Novos começos para os solteiros



Buscando equilíbrio e harmonia, os librianos apreciam a sensualidade refinada, valorizando o romance e a estética na intimidade. As previsões indicam a chegada de novos romances para aqueles que estão solteiros.

É um período em que os astros apontam oportunidades favoráveis para conexões significativas e enriquecedoras. Confie na energia cósmica e permita-se viver essas experiências naturais, sem forçar, permitindo que o desejo se desdobre organicamente.

É um momento propício para estar aberto ao amor e às possibilidades que o universo está oferecendo.

Dica: Com a chegada de novas conexões, não tenha medo de expressar seus desejos. Seja autêntico e abra-se para compartilhar suas vontades de forma genuína.

É hora de mergulhar nesse conhecimento celeste e aguardar ansiosamente pelas revelações e orientações que cada signo reserva para o universo amoroso em 2024. Boas festas!

