Redação João Bidu O que é Numerologia? Descubra como os números podem te influenciar

Você já deve ter ouvido falar em Numerologia ou passado por alguma previsão que essa técnica citava. Mas, é bem provável, que não saiba de fato o que é Numerologia . Afinal, o cálculo feito por esta ferramenta astral requer muita atenção, estudo e informações precisas. E é exatamente por esse cuidado que ela pode te ajudar a se preparar para situações futuras, sendo elas agradáveis ou não. De sorte a amor, até como será o próximo ano , os números são fontes de poder e referência para terem uma trajetória feliz e sem grandes obstáculos. Por isso é importante entende como eles funcionam para aproveitar o melhor que podem oferecem.

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO NO HORÓSCOPO DIÁRIO DO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

Saiba o que é Numerologia

Para começar, são coletadas algumas informações que precisam estar realmente certas. Em uma consulta numerológica completa, por exemplo, pega-se o nome completo, data e horário exato do nascimento. Com isto, o profissional de Numerologia consegue descobrir quais são os números que fazem parte da essência da pessoa. Desta forma, ele pode mostrar variados tipos de comportamentos e também previsões.

Por isso, a Numerologia é usada como uma forma de autoconhecimento. Por meio dela, a pessoa descobre diferentes características, que podem ser usadas para melhorar sua vida.

Os números possuem pontos de vista diferentes, negativos ou positivos, assim como toda pessoa tem dois lados. Cada um é composto por diversos traços que indicam tendências e acontecimentos.

Leia Também

Seguindo a Numerologia, você pode decidir a melhor forma de resolver seus problemas. Como lidar com perdas, conseguir prosperidade , se dar bem no amor , evitar conflitos, entre outras situações que acontecem na vida das pessoas.

A Numerologia pode até mesmo entender qual é o seu número da sorte. Afinal, quem não quer se afastar do azar? Se você acredita nesta técnica e sente que precisa saber mais sobre o assunto, faça uma consulta com uma numerologista, ela vai tirar todas suas dúvidas e mostrar o que precisa melhorar para conseguir o que quer.

Se antes da consulta quiser saber mais sobre a Numerologia, confira a live sobre o tema na próxima quarta-feira, 17, nas redes sociais do João Bidu. A especialista Liggia Ramos falará sobre Mapas Numerológicos . E se quiser fazer o seu mapa Numerológico, aproveite pois todos os mapas estão com descontos da Black Friday na loja do João Bidu!

LEIA TAMBÉM