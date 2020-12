O que é e quando começa a Era de Aquário?

Ana Melo O que e quando comea a Era de Aqurio?

Já ouviu falar da Era de Aquário? A nova Era que se aproxima traz impactos bem interessantes para a humanidade e, por isso, vamos explicar como ocorre a mudança de Eras e como isso irá nos influenciar energicamente.

Como funciona a mudança de Era Astrológica?

A Era Astrológica é definida a partir do ponto vernal. O ponto vernal é para onde o Sol aponta no pólo celeste, em movimento circular que leva 25.794 anos para dar a volta, demorando cerca de 2.160 anos, aproximadamente, para mudar de signo. Esse movimento circular é no sentido contrário do movimento anual astrológico, ou seja, começou com Áries, está passando por Peixes, e o próximo será Aquário.

Vale ressaltar que NÃO há consenso entre os astrólogos sobre o começo exato da Era de Aquário. Alguns dizem que a nova Era se iniciou na década de 2000 e outros falam que só irá começar no ano 2600 — ou até em 3.000. Apesar disso, já é possível ver e sentir as influências dessa transição de Eras.

O assunto sobre a Era de Aquário resurgiu agora com a confusão sobre a conjunção de Júpter com Saturno , quando os dois maiores planetas estão em alinhamento com a Terra, evento que só acontece a cada 400 anos. A “grande conjunção” irá influenciar bastante no ano que vem, trazendo fortes energias de Urano e Aquário, porém não marca a mudança das eras astrológicas.

Qual o impacto que a Era de Aquário?

Cada Era influencia de maneira diferente na humanidade. A atual Era de Peixes foi marcada pelo desenvolvimento de religiões, como o nascimento de Jesus Cristo e o surgimento do cristianismo, guerras com teor ideológico e apego às ilusões de um ideal que nunca chegou a sair do papel.

Agora estamos vivenciando a transição de Eras e já conseguimos sentir os impactos da Era de Aquário. A nova Era fará com que a humanidade repense a forma como vivemos na sociedade, como coletivo, e como vamos nos identificar como indivíduos. Aquário é a voz da revolução, rebeldia e consciência. Este signo é regido por Urano, um planeta rápido que simboliza mudanças súbitas, consciência e liberdade.

Nessa nova Era Astrológica é esperado que a humanidade repense suas estruturas de maneiras sustentáveis e saudáveis. Os movimentos sociais irão ganhar mais força, voz e espaço. O consumo consciente ganhará mais importância, abrindo espaço para produtos ecológicos, sustentáveis e sem crueldade animal. Além de fazer com que as pessoas procurem maneiras para se encontrarem de forma emocional e espiritual, aumentando a demanda por terapias convencionais e alternativas e, também, por práticas voltadas para o equilíbrio corporal e emocional como, por exemplo, a yoga e a meditação.

Em um cenário coletivo, as estruturas serão refeitas e novas formas de organização irão surgir. A tecnologia ganhará destaque nas revoluções futuras. Aquário fará com que a intuição fique um pouco de lado, dando aberturas para um lado mais lógico e racional da humanidade.

Será tempos de grandes rupturas de pensamentos mais tradicionais e moralistas com traços que ferem a igualdade, autonomia e direitos de alguma minoria. Aquário irá trazer, ainda, agitação e mudanças para construir uma humanidade mais fraterna e consciente.

Já podemos ver esses traços da Era de Aquário nos dias atuais e podemos nos beneficiar com essa energia a fim de aproveitarmos o lado bom dessa nova Era que se aproxima.

