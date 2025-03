O que é a oração do rosário, que faz fiéis madrugarem com Frei Gilson

A devoção mariana tem mobilizado milhares em lives às 4h da manhã, unindo fé, disciplina e amparo espiritual

Às 4h da manhã, enquanto muitos ainda dormem, uma multidão de fiéis já está de pé com um objetivo: rezar o rosário com Frei Gilson. A iniciativa do sacerdote carmelita, que se popularizou durante a pandemia, transformou as madrugadas de milhares de brasileiros em um momento de intensa devoção, fé e união espiritual.

oração do rosário

A oração do rosário, uma das mais tradicionais práticas da fé católica, é composta por preces como o Pai-Nosso, a Ave-Maria e o Glória ao Pai, organizadas em conjuntos que meditam passagens importantes da vida de Jesus Cristo e da Virgem Maria. Segundo a tradição, a oração diária do rosário foi um pedido feito pela própria Nossa Senhora em aparições como a de Fátima, em Portugal.

Com carisma e grande presença nas redes sociais, Frei Gilson tem reacendido essa devoção mariana ao mobilizar uma comunidade virtual que acorda cedo para rezar ao vivo com ele. A escolha do horário tem raízes tanto espirituais quanto pessoais. O frei conta que sempre teve dificuldades para acordar cedo no convento e que, ao iniciar as transmissões , viu na madrugada uma oportunidade de acolher quem sofre em silêncio.

“Se alguém estivesse com insônia ou pensando coisas ruins, teria aquele amparo e poderia rezar junto”, explica.

A inspiração também vem do exemplo de Jesus:

“Leia a Bíblia e você vai ver diversas vezes que Jesus passava noites inteiras em oração”, destaca Frei Gilson.

Mais do que uma simples transmissão, as madrugadas com o rosário tornaram-se uma fonte de conforto e força para os fiéis. A prática fortalece a fé, reforça a disciplina espiritual e mostra que, mesmo no silêncio da madrugada, a oração pode ser uma poderosa resposta às angústias da alma.