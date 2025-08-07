O que é a hipergamia, retratada no filme Amores Materialistas

A hipergamia é uma prática de relacionamento em que alguém se sente atraído por um parceiro de nível socioeconômico superior ao dele

Do casal Carrie Bradshaw e Big, de Sex and The City, até o novo filme Amores Materialistas, o conceito de casamento “para subir de vida” não é novidade. O termo usado para quem se envolve com alguém buscando ganhos financeiros é hipergamia. A palavra, inclusive, ficou em alta no TikTok, e costuma ser acompanhada de dicas para encontrar um parceiro rico.

A terapeuta sexual Thais Plaza aponta que a hipergamia é, basicamente, quando alguém procura se relacionar com outra pessoa que tem um “status” mais alto — financeiro ou de poder, influência ou até mesmo escolaridade.

“No filme Amores Materialistas, isso fica bem nítido. Tem personagens que claramente escolhem com quem ficar pensando em conforto, luxo e segurança financeira. É tipo: ‘Já que é para amar, que seja num iate’”, comenta a terapeuta sexual do Gleeden no Brasil.

A trama é escrita e dirigida pela cineasta indicada ao Oscar Celine Song. A trama tem como protagonista a casamenteira Lucy (Dakota Johnson), que conhece o homem dos seus sonhos, Harry (Pedro Pascal) e, ao mesmo tempo, reencontra um antigo amor, John (Chris Evans).

Em um momento crucial do filme, Lucy expressa claramente suas intenções a Harry e afirma que busca um homem rico. Essa preferência não é só dela: no Brasil, uma pesquisa realizada em 2025 pelo site de relacionamento MeuPatrocínio, em parceria com o Instituto QualiBest, mostrou que 37% das jovens brasileiras têm algum nível de interesse na hipergamia.

Embora casamentos arranjados não sejam tão comuns na sociedade ocidental, a hipergamia é muito recorrente. Na verdade, existem muitos casais de celebridades por aí que são hipergâmicos, como Donald e Melania Trump ou David Geffen e David Armatrong.

Thais, por fim, aponta que existe uma questão prática. “Tem gente que vê isso como um tipo de troca justa — um oferece estabilidade, o outro companhia, beleza, presença. Está tudo acordado, ninguém é enganado… Então, será que isso é menos genuíno do que um amor cheio de juras que termina em sofrimento?”, pondera.