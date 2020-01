O que corredoras com seios grandes podem fazer para ter mais conforto?

Batendo contra o tronco, sobrecarregando você e ameaçando causar dor nas costas, os seios grandes podem ser mais do que irritantes na corrida. Eles também podem ser dolorosos e prejudiciais para o seu desempenho, diz a fisioterapeuta esportiva Deirdre McGhee, pesquisadora da Breast Research Australia na Universidade de Wollongong.

arrow-options shutterstock Corredoras com seios grandes sofrem com dores e desconforto, mas é possível contornar tudo isso

Leia também: Corrida na esteira, na rua ou na areia? Qual o melhor exercício para emagrecer?

Aqui, exploramos as três principais queixas de corredoras de seios grandes e como aliviar a dor com alguns truques simples e orientações sobre o ajuste do top.

Dicas para corredoras com seios grandes

1. Como lidar com a dor nas costas

Um par de seios de tamanho D pesa entre 7 e 12kg. Isso é mais do que suficiente para puxar o tronco para a frente, forçá-la a adotar uma postura curvada, diminuir a eficiência da passada e aumentar o risco de lesões, diz McGhee.

Se você não percebeu, praticamente a única coisa que mantém os seios para cima durante uma corrida são as alças do top, que exigem muito peso. Quando as tiras são finas, a pressão pode ser tão alta que não apenas deixa marcas nos ombros, mas atinge o grupo do nervo do plexo braquial, causando dormência nos dedos mindinhos dos pés.

Embora você não possa reduzir o peso dos seus seios sem uma cirurgia, pode melhorar a capacidade do seu corpo de permanecer ereto, diz Janet Hamilton, especialista certificada em força e condicionamento e fisiologista do Running Strong em Atlanta.

Exercícios para a parte superior e inferior das costas podem ajudar a evitar a fadiga na região e a má postura, diz Hamilton. Fortalecer seu core, que inclui a região lombar e média das costas, pode ajudar a estabilizar sua coluna, acrescenta Victoria Barnaby, uma atleta do Greater Boston Track Club. Concentre-se em exercícios funcionais de fortalecimento do core, que trabalham vários músculos através de vários planos de movimento, diz ela. Exemplos incluem a prancha, prancha inclinada em uma bola de estabilidade, super-homem, cachorro-pássaro, prancha lateral e torções abdominais.

2. E os saltos?

Quanto seus peitos saltam depende quase inteiramente do tamanho e elasticidade da pele que cobre seus seios, diz McGhee. No entanto, a pele tende a perder sua elasticidade com a idade e “saltos excessivos nas mamas”. Portanto, quanto mais seus seios saltarem, mais saltarão nas próximas corridas.

Medindo o ressalto dos seios nus e cobertos por top durante os treinos em esteira, McGhee descobriu que um peito tamanho 38D se move cerca de 12cm de cima para baixo durante a corrida. Seios menores saltam cerca de 7cm, o que ainda pode ser desconfortável. E os seios não apenas saltam em um movimento para cima e para baixo; alguns seios maiores saltam na figura oito.

Embora eles não consigam eliminar completamente o salto, os tops esportivos de alto suporte podem reduzir a amplitude de movimento pela metade (aproximadamente), diz McGhee. O objetivo é que os seios se movam em uníssono com o seu tronco e não saltem independentemente um do outro.

Leia também: Quer melhorar o resultado na corrida? Então corra duas vezes por dia

3. Como melhorar o atrito

“Encontrar um top esportivo que se encaixe adequadamente no seu busto é o primeiro passo para evitar atrito”, diz Barnaby. Quanto menos o top se mover durante a corrida, menor será o atrito. No entanto, quanto maiores os seios, mais difícil será. Para evitar irritações, ela sugere o uso de bálsamos e cremes anti-fricção em áreas sensíveis, como axilas.

Se o seu top de corrida ainda o esfregar, aplique uma tira fina de fita de primeiros socorros nas áreas onde você tende a se irritar antes de começar a corrida, diz Hamilton. Como a fita pode irritar, é melhor experimentá-la durante um curto período de tempo antes de sair para um treino longo.

Usar um top esportivo construído com materiais que absorvem o suor pode evitar irritações na pele, que podem se transformar em atrito, diz McGhee. Bônus: você também terá menos suor na mama.

Como encontrar o melhor top para seios grandes

arrow-options shutterstock O top esportivo ideal é essencial para todas as corredoras, principalmente aquelas que têm seios grandes

Ao comprar um top esportivo pela primeira vez, procure tops com elementos de alto suporte, como bojo, arames, alças acolchoadas e vários ganchos. McGhee recomenda experimentar o maior número possível de tops para descobrir quais mantêm as meninas no lugar – sem sacrificar muito conforto. “Se um top não é confortável de andar e se alongar, nem pense em correr com ele”, diz Barnaby.

Ao experimentar tops esportivos, porém, não fique apenas com a sensação. McGhee recomenda procurar estes marcadores:

A banda:

Deve ser feita de material elástico largo, para poder apoiar os seios sem causar protuberâncias nas costas ou subir quando você levanta os braços. Você deve prender o top no gancho mais solto para que, à medida que envelheça e fique mais solto, você possa apertar o ajuste.

As tiras dos ombros:

Elas devem ser largas e acolchoadas para não cavar em seus ombros.

Os bojos:

Para limitar o movimento, eles devem cobrir completamente os seios (sem deixar vincos ou lacunas). Lembre-se de que o tamanho do seu top pode ser diferente do que você veste sob o seu vestido de festa.

A parte de baixo:

Deve ficar nas costelas para não cavar nos seios ou no tecido sob as axilas.

A banda da frente:

O centro do top deve ficar sobre o esterno, diretamente entre os seios.

No entanto, se você já testou os top DD e não funcionam, talvez seja necessário procurar um top de compressão, diz McGhee.

Ela recomenda primeiro colocar um top de alto suporte por baixo e, então, um de compressão por cima.

Leia também: 7 maneiras de melhorar seus resultados na corrida

Depois de algumas corridas, é provável que você descubra as marcas e estilos que funcionam melhor para sua forma única, diz Barnaby. Depois de encontrar o top com o qual não pode correr sem, anote o número da silhueta e do estilo. É a chave para poder comprar on-line – ou encontrar um semelhante caso a marca interrompa o estilo. De qualquer forma, simplificará o processo de conter as meninas para execuções futuras.