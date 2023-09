Personare O que cada signo deve fazer agora que Mercúrio retrógrado acabou

O atual período de Mercúrio retrógrado termina no dia 15 de setembro de 2023, portanto, podemos todos voltar a falar um pouco mais livremente, fazer as compras e vendas que gostaríamos e sofrer menos com falhas em sistemas. Mas o que cada signo do zodíaco deve fazer agora que Mercúrio Retrógrado acabou?

“Com Mercúrio direto, temos a oportunidade de sair das reflexões e partir para a ação. E ainda com mais maturidade, pois o planeta segue em Capricórnio, portanto, podemos pensar com mais calma, sem aquela ânsia de resolver as coisas com precipitação”, esclarece a astróloga Vanessa Tuleski .

Qual área da sua vida melhora com Mercúrio direto?

Cada pessoa está Mercúrio em algum lugar do seu Mapa Astral, ou seja, mexendo com uma área da vida diferente – é justamente ela que deve deslanchar a partir de agora. Por isso, cada signo deveria priorizar suas decisões e ações com focos diferentes.

A forma mais fácil (e gratuita!) de descobrir é consultando o seu Horóscopo Personalizado, afinal, a Astrologia é muito mais ampla do apenas o signo solar — que é esse que você sabe só com o dia e o mês do seu nascimento.

Duas pessoas de Gêmeos, por exemplo, estão vivendo o trânsito de Mercúrio de forma diferente, porque têm configurações muito diferentes no resto do Mapa. Então, siga o passo a passo:

Acesse aqui no seu Horóscopo Personalizado. Se você não tem cadastro no site, vai precisar apenas incluir alguns dados, como data, hora e local de nascimento. Agora, veja que você tem vários trânsitos de vários planetas acontecendo. No menu à direita, você vê seus trânsitos pessoais ativos. Clique em “ Mercúrio na Casa… ” e veja, à esquerda, a análise e a previsão para sua vida de acordo com a área que o planeta está ativando. Durante a retrogradação, você terá um vídeo explicando o que muda. Mas, quando ela acaba, você pode seguir lendo e entender o que melhora na sua vida com Mercúrio direto.

Fique de olho aqui no Calendário Astrológico 2023 , pois teremos mais uma retrogradação de Mercúrio ainda este ano.

O que deve ser feito agora?

Mercúrio na Casa 1: Momento de iniciar projetos, fazer uma compra e investir em mudanças na aparência e no guarda-roupa. Casa 2 com Mercúrio: Agora você pode investir e comprar aquilo que estava querendo, porque a entrada de dinheiro não fica mais tão travada. Mercúrio na Casa 3 : Volte a conversar com as pessoas, inclusive aquela boa e velha DR que de repente não rolou, porque a tendência é que as conversas fluam melhor. Trânsito de Mercúrio pela Casa 4: A comunicação com seus familiares deve melhorar, portanto, aproveite para colocar as coisas em ordem na sua casa. Mercúrio na Casa 5: Momento excelente para buscar atividades que propiciem mais prazer e mais alegria no dia a dia, já que a diversão está favorecida. Trânsito de Mercúrio pela Casa 6 : Resolva os trâmites ou tarefas do trabalho que estavam complicados ou emperrados, porque agora devem deslanchar. Mercúrio na Casa 7 : Resolva pendências e se jogue nas relações amorosas e parcerias de negócios, afinal, é essa área que deve melhorar agora. Trânsito de Mercúrio na Casa 8: Decida e aja a respeito de términos ou algo que cogite tentar novamente, porque agora talvez sinta que está pronto para isso. Mercúrio em trânsito pela Casa 9 : Manda ver nos assuntos relacionados a estudos superiores ou documentos relacionados ao estrangeiro (vistos, aprovações consulares, etc.). Casa 10 com Mercúrio: Avance nos assuntos envolvendo carreira ou profissão. Além disso, promoções podem ser encaminhadas, se nenhum outro fator no resto do seu Horóscopo disser o contrário. Casa 11 com Mercúrio : Marque encontros e conversas importantes com suas amizades ou com grupos, porque todas as fofocas ou mal-entendidos devem cessar. Mercúrio na Casa 12 : Retome a valer sua terapia ou cursos de autoconhecimento, porque sua saúde mental e intuição devem ficar menos confusos agora.

