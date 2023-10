O que cada dress code representa? Conheça os tipos

Reprodução/Onze Dress Code: Entenda os tipos





Em eventos, como festas de 15 anos, inaugurações e casamentos, normalmente nos convites é indicado uma informação sobre o dress code, conhecido por ser o tipo de vestimenta determinado pelos anfitriões da festas.

Segundo a especialista Camila Piccini, sócia do Casar.com, é super imporatante avisar os convidados com qual o estilo de roupa deverá ser ecolhido para o evento, incluindo a infromação no site do local e além disso, fotos de looks como referência. “Esses são pequenos gestos que podem facilitar tanto para os convidados, quanto para os casais, pois conseguem passar com clareza quais serão as etiquetas de vestimenta para a celebração, evitando desconfortos”, disse.

Para isso, separamos algumas opções de looks com as especifiações necessárias.





1. Casual ou esporte:

Reprodução/Divulgação Casual ou Esporte

É indicado para eventos que não exigem nenhuma formalidade, como churrascos, aniversários e outras celebrações durante o dia principalmente. Apesar de ser conhecido também como “esporte”, as peças-chave não são esportivas, mas sim calças jeans, vestidos leves, bermudas de alfaiataria, e camisa polo. Calçados como sapatilhas, rasteiras, sapatênis e mocassins também fazem parte da proposta.





2. Esporte fino:

Reprodução/Divulgação Esporte Fino

Essa é uma opção um pouco mais formal que o esporte ou casual, geralmente utilizada em eventos sociais em salões de festa, ou até mesmo para o dia a dia corporativo. Não há a necessidade de terno completo e gravata. Para as mulheres, não há a obrigatoriedade de um vestido longo, podendo optar por opções midi, longuetes ou curtas, de acordo com cada ocasião. Também é necessário levar em conta o horário do evento.





3. Passeio ou social completo:

Reprodução/Divulgação Passeio ou Social Completo

Estilo tradicional de casamentos, requer terno e gravata para os homens. Para as mulheres, indica-se o uso de vestidos midi ou longos, feitos com tecidos mais nobres. Neste caso, recomenda-se o uso de salto, jóias e cabelo e maquiagem mais trabalhados, sempre adequando-se ao horário da cerimônia.





4. Black tie:

Reprodução/Divulgação Black Tie

Entre os dress codes, é o que requer maior formalidade, por ser considerado o traje para os eventos de gala. O Black Tie exige fraque para os homens, e, para as mulheres, vestidos longos e sofisticados, acompanhados de jóias e penteados mais elaborados.

Fonte: Mulher