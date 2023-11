O que acontece no nosso corpo depois do sexo? Veja

Existem vários estudos, notícias e artigos que explicam o que acontece com o corpo durante o sexo. No entanto, poucos falam do que ocorre após o orgasmo e a relação sexual.

A coluna consultou estudos, conversou com especialistas no assunto e trouxe seis curiosidades sobre o pós-sexo.

1. Sensação de bem-estar

O sexo deixa as pessoas mais felizes e isso é comprovado de forma fisiológica, isso porque o corpo libera oxitocina (hormônio que reduz o estresse) e endorfina (que gera sensação de bem-estar e prazer) após o orgasmo, ou seja, você se sente feliz da vida até 10 minutos depois do orgasmo.

2. Fadiga boa.

O ato de transar cansa, é como se você estivesse voltando acabado de um treino pesado na academia. Atividade sexual dá um trabalhinho, pois libera adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, a musculatura fica mais rígida, aumenta a pressão arterial, o que acaba gastando mais calorias. Depois do orgasmo, quando a adrenalina para completamente de ser liberada, todas essas mudanças são normalizadas. O que te deixa mais relaxado ainda.

3. De olhos bem fechados.

Seu corpo também fica tomado de um hormônio chamado de prolactina após do orgasmo. Essa substância suprime a dopamina, um neurotransmissor que ajuda você a se sentir acordado, deixando-o pronto para dormir. Quando o casal fica no escuro, a sensação é melhor ainda, porque seu corpo vai pensar que é hora de descansar. O local escuro desencadeia a liberação da melatonina, um hormônio que faz você se sentir sonolento e diz ao seu corpo que é hora de descansar e dar aquele soninho relaxante depois de transar.

4. Intimidade com parceiro aumenta.

Depois da relação sexual, tem parceiros que se sente mais íntimos um do outro e trocam confidências e isso é super normal. Um estudo publicado em 2014 no periódico Communication Monographs, por exemplo, descobriu que quando as pessoas gozavam, elas acabavam revelando coisas mais sérias e positivas aos seus parceiros (em comparação àquelas que não gozavam).

5. Vai ter repeteco?

Os orgasmos de homens e mulheres são muito diferentes. Enquanto o período de latência (tempo que o homem demora para chegar a uma nova ereção) é de geralmente 20 e 30 minutos, algumas mulheres ainda são capazes de retornarem rapidamente ao orgasmo com estimulação e podem experimentar orgasmos múltiplos. No homem, ainda são necessárias 36 horas para que a reserva de esperma se reconstitua. Quando ele goza muitas vezes seguidas, podem ocorrer “orgasmos secos”, ou seja, sem ejaculação.

6. Corpo volta ao normal

O corpo começa a voltar ao normal após a transa. No caso da mulher, por exemplo, o colo do útero permanece aberto, nas mulheres, para ajudar o sêmen a viajar até o útero, e se fecha apenas 20 ou 30 minutos depois. O clítoris retoma sua posição normal entre 5 e 10 segundos após o orgasmo e a vagina recupera rapidamente seu tamanho normal, sendo que a retorno à cor habitual pode demorar entre 10 e 15 minutos.