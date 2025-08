O que acontece no corpo quando você é gentil, segundo a ciência

Estudos mostram que atos simples de gentileza reduzem estresse, aumentam a empatia e melhoram a saúde física e mental

A gentileza está nos pequenos atos do dia a dia. Oferecer um lugar no ônibus, segurar o elevador para alguém que está chegando, ajudar com as sacolas. Tudo isso pode parecer um ato pequeno e sem importância, mas são capazes de impactar positivamente a saúde mental e a vida das pessoas.

Mais do que sinal de boa educação, a gentileza pode ser encarada com o forma de cuidado. Ela causa efeito positivo no bem-estar de quem faz e de quem recebe o ato de gentileza. Afinal, quem nunca melhorou um dia difícil depois de receber um elogio.

Os resultados de ser gentil na vida das pessoas, tem confirmação científica em diversos estudos. Um levantamento do World Happiness Report 2025, que mede há mais de uma década os níveis de felicidade ao redor do mundo, mostrou que em 150 países ser gentil faz com que as pessoas se sintam mais felizes.