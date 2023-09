Alexsander Lepletier O que a carta do Tarot de outubro de 2023 prevê para amor, trabalho e saúde

Ingressamos no último trimestre do ano, e as previsões do Tarot para outubro de 2023 sinalizam a gestação de uma nova fase. Afinal, o mês é representado pelo Arcano II, A Sacerdotisa, cujos significados detalharemos ao longo deste texto.

Mas antes de mergulharmos a fundo na simbologia da Sacerdotisa (também conhecida como A Papisa), é importante entender o contexto. O segundo semestre iniciou com uma promessa de relativa melhora (lembram? vejam aqui) , na comparação com a primeira metade do ano.

Assim, vivemos o início de período de abertura, com reflexos significativos nas áreas da comunicação, da educação, da ciência, da religião e da política.

A seguir, veremos mais detalhadamente quais são as previsões do Tarot para outubro de 2023 nas áreas de amor, trabalho, dinheiro, saúde e espiritualidade. Se quiser complementar estas previsões com tendências pessoais, faça aqui o Tarot Mensal .

A Sacerdotisa: os simbolismos do Tarot de outubro

Vale notar que 2023 tem a presença de três arcanos importantes: O Mundo ( arcano de janeiro ), A Força ( de julho ) e O Mago (em dezembro). São, respectivamente, o último arcano maior numerado, o arcano central do grupo dos 22 Arcanos Maiores e o primeiro arcano numerado.

Essa tríade, cuja sequência regride do último para o primeiro arcano, evidencia o fim de um grande ciclo. Se O Mundo apontava perspectivas amplas, A Força foi uma transição para o controle de forças caóticas, para uma nova realidade ser construída (O Mago).

Nesse processo, vivemos um marco importante dessa mudança. Em agosto, o arcano A Estrela representava a esperança para o futuro. Já em setembro, O Louco simbolizava o caos da transição. Agora, A Sacerdotisa chega como um período de gestação do futuro.

Os principais temas de outubro, segundo o Tarot

Portanto, outubro de 2023 tende a ser palco de importantes eventos, mesmo que nem todos se tornem públicos e sejam revelados somente mais tarde.

As mulheres estarão em evidência, assim como as questões relacionadas ao feminino. Uma mulher pode interferir indiretamente em eventos de interesse coletivo, ou ser protagonistas deles.

Os bastidores das principais áreas da coletividade estarão agitados. As religiões e a espiritualidade têm forte destaque no mês de outubro (assim como em novembro), podendo ser temas de notícias e grandes discussões.

Em termos gerais, outubro de 2023 é um período que favorece o recolhimento e a introspecção, segundo o Tarot. É um bom momento para podermos refletir sobre questões importantes antes de tomarmos qualquer decisão.

Esse movimento de silenciar e pensar pode produzir poderosos insights, que nos façam enxergar o que não conseguíamos antes. É o desanuviar da mente.

Em outubro 2023, o Tarot aponta que a palavra é prata e o silêncio, ouro. Evite falar muito sobre seus projetos, dar opinião em questões alheias ou mesmo públicas. Fale e aja somente após ter refletido bastante e ter certeza do que sabe e irá dizer.

As meditações, orações e contato pessoal com o divino estão fortalecidos.

Amor em outubro

Confira a seguir as previsões do Tarot para o amor em outubro de 2023, conforme o seu perfil. Se precisar de mais conselhos para sua vida amorosa, experimente aqui o Tarot do Amor .

Se você busca uma relação

Esta pode ser uma fase em que você se volte para si, que pode ser aproveitada para que se faça uma boa e honesta avaliação da sua vida afetiva. Identifique os pontos que precisa melhorar e saiba reconhecer o que você faz muito bem.

Caso conheça alguém com quem deseja se relacionar, é melhor não tornar a relação pública, pelo menos no início. Dê um tempo para que vocês possam se conhecer melhor e se adequarem às necessidades da vida a dois.

Se você está numa relação

Evite falar sobre seus problemas e alegrias para as outras pessoas. Compartilhe só com as pessoas mais íntimas e de confiança. O melhor é investir em programas mais íntimos, a dois, em casa ou algum espaço mais reservado.

Se há algo a se discutir, é melhor deixar para iniciar conversas importantes no próximo mês. Aproveite esse tempo de silêncio e introspecção para pensar melhor e observar mais as coisas como realmente são, comparando com como vocês pensam que sejam.

Nada melhor do que estarem agarradinhos, se curtindo, sem grandes conversas e discussões intensas sobre a relação e os problemas pessoais. Por outro lado, seria bom trocar conhecimentos e experiências que trouxessem aprendizados.

Se você não deseja se relacionar

Outubro de 2023 é um bom momento para olhar para dentro de si e refletir sobre suas questões pessoais. Pode ser que a autoestima não esteja muito em alta, mas é uma fase que passará, e logo.

Dinheiro e Trabalho

Nas finanças, é tempo de evitar grandes gastos e procurar fazer tudo na ponta do lápis, cuidando bem do orçamento, sem excessos e impulsividades.

Se você está trabalhando , lembre-se de que o momento pede cautela e prudência. Evite emitir opiniões que possam causar polêmicas e afetar as outras pessoas.

Observe e preste atenção ao que está à sua volta. Se puder e quiser, é um bom momento para fazer cursos de formação e aperfeiçoamento.

Se você está sem emprego , a tendência maior é que permaneça assim, mas não por muito tempo. A partir de novembro, as perspectivas são melhores.

Se você precisa de respostas para alguma dúvida pontual sobre a sua vida, experimente o Tarot Direto .

Saúde

A saúde é um campo que exige atenção, autocuidado e autoproteção. Além de termos de proteger nossos corpos, é importante nutrir também as nossas almas, cuidando da saúde psicoemocional.

Espiritualidade

Na espiritualidade está o ouro da Sacerdotisa! Esse é o campo mais beneficiado do mês, portanto mergulhe nas suas práticas espirituais, sejam elas religiosas ou não.

Ore, medite, cante mantras, comungue com a natureza e os seus mentores e anjos. Provavelmente, mensagens importantes virão deles. Confie na sua intuição, mais do que nunca.

Segue uma dica para você exercitar sua espiritualidade, com passo a passo:

Escreva uma carta para o universo narrando todas as suas dificuldades e peça libertação delas. Então, passe a carta num incenso de sua preferência, reforçando o pedido, e queime-a. Ao fim, jogue as cinzas ao vento, numa área aberta. Confie e entregue esse pedido para a espiritualidade.

Outra possibilidade é a seguinte:

Escreva outra carta, agradecendo a sua vida e pedindo tudo o que quiser. Peça com vontade, escreva seus sonhos mais ousados. Ao escrever, sinta como se estivessem acontecendo na sua vida: sinta a alegria, a felicidade e a realização que eles te proporcionariam se realizados. Então, se quiser, coloque um perfume de sua preferência na carta, dobre-a, vá ao pé de uma árvore, faça um buraco perto de seu tronco, coloque a carta com algumas moedas e, se puder, flores. Ofereça à árvore e à Deusa da Terra, plantando seus desejos como se eles fossem sementes, para crescerem com força e resistência.

Alexsander Lepletier

Alexsander Lepletier é formado em jornalismo e ativista de direitos humanos. Iniciou sua carreira de cartomante e tarólogo, em Portugal. Em Portugal, realiza anualmente o Encontro Internacional de Cartomancia. Atualmente, reside na cidade do Rio de Janeiro onde dá cursos e consultas online.

