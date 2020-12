Lu Fernandes O poder sagrado do Palo Santo

A utilização e a origem do Palo Santo, também conhecida como Pau Santo, nos traz uma conexão muito ancestral. Conhecida como “Madeira Sagrada”, vem sendo utilizada desde a antiguidade por todas as culturas antigas por suas propriedades curativas, purificadoras espirituais.

O Palo Santo é uma árvore selvagem que pertence à mesma família vegetal da Mirra e do Olíbano e seu uso é utilizado até hoje nas práticas de cura, em rituais de limpeza e proteção e atração da boa sorte nas tribos xamânicas e espiritualistas em geral. Tradições nativas antigas prescrevem rituais de cura com defumação da madeira, revelando na sua fumaça uma gama de aplicações muito profundas para práticas dentro da vida cotidiana.

A árvore é nativa das florestas tropicais do Peru, Equador e das Ilhas Galápagos. Podemos associar essa árvore tão divina à uma Fênix porque suas propriedades espirituais vêm durante a morte da árvore .

Cada árvore vive em média até 90 anos e sua resina aromática só poderá ser extraída dos troncos após a morte natural da árvore (tombamento) e permanecendo no mesmo local por um período que varia de 4 a 10 anos curando ao tempo e no mesmo local para se transformar no verdadeiro Palo Santo. Ou seja, é durante este tempo, que a árvore morre, revive e se transforma no Palo Santo, ganhando suas propriedades sagradas e terapêuticas.

Perceba a magia e a força dessa madeira tão divina!!!

Produção do óleo essencial e do incenso

Por necessitar de muito tempo para produzir sua resina aromática, isso torna ele ainda mais especial e raro. Por isso devemos ter a consciência sustentável do seu uso, tanto em óleo como em madeira.

Esse tempo da madeira do Palo Santo em contato com a Natureza intensifica o aroma, as qualidades, o poder curativo e terapêutico.

A obtenção do óleo essencial é obtida por uma destilação a vapor da resina concentrada da árvore morta. Além das suas propriedades energéticas e vibracionais, encontramos no seu óleo muitas curas físicas, graças as suas principais composições químicas:

Limoneno – Temos cerca de 60% desse composto no óleo essencial de Palo Santo e na madeira que é queimada como incenso. Este ingrediente-ativo desperta a criatividade, reduz a ansiedade e é estimulante. Age também como desinfetante atmosférico, ou seja, limpa o ambiente de energias negativas. ​ Terpineol – Este composto aumenta a imunidade, é tônico, fungicida e bactericida, além de transmitir equilíbrio.

Menthofuran – É um excelente anticongestionante e também antiviral. Também traz reflexões e atitudes mais conscientes.

Benefícios curativos e vibracionais do Palo Santo

Justamente por ser sagrada, são inúmeros seus benefícios curativos e vibracionais:

É um excelente anti-inflamatório e antiséptico, trazendo benefícios para problemas respiratórios e pulmonares, como asma, sintomas e inflamações gripais em geral

Por nos trazer estado de paz e harmonia, elimina stress e a ansiedade

Ajuda a eliminar trauma emocional ou mental

Tira a pessoa da depressão

Estimula a criatividade

Usa-se em massagem terapêutica para aliviar a dor nas articulações e músculos

Mantém a pele saudável

Possui efeitos anticancerígenos

Acalma o sistema imunológico

Aprofunda sua conexão com a espiritualidade

Aumenta a sua vibração energética pessoal e do local

Traz paz, harmonia e purificação

Afasta as más energias e os “maus espíritos”

Pode ser usado para todo tipo de proteção energética e física (inclusive uma ótima dica é preparar um óleo para proteger em viagens).

Usando através do óleo essencial, você pode preparar, cremes, óleos e sprays para os diferentes fins.

Algumas recomendações para seu uso:

Ao fazer uso do Palo Santo em defumação para purificação de um local. É necessário manter o ambiente bem ventilado e arejado. É recomendável evitar a inalação direta da fumaça produzida pela queima da madeira. O uso do Palo Santo em locais com baixa umidade relativa do ar ou em ambientes muito fechados ao invés de beneficiar, podem provocar irritação das vias aéreas e respiratórias.

Para saber se a madeira do Palo Santo foi produzida de forma natural e é de boa qualidade, é necessário que ela tenha perfume, mesmo antes de ser queimada. Se a madeira não tiver perfume, não terá propriedades terapêuticas.

TEXTO: Lu Fernandes | Terapeuta holística, Aromaterapeuta, Estudiosa do ocultismo e práticas espirituais, Sacerdotisa na Magia Natural e Guardiã nos Círculos de Mulheres.

INSTAGRAM: @terapeutamagica

LEIA TAMBÉM:

O poder transformador da Gratidão

Afastando as energias negativas com Óleos Essenciais

Como amenizar a dor das perdas com os óleos essenciais