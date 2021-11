Redação João Bidu O poder do benzimento: entenda o ato e aprenda a benzer

Benzer é o ato de abençoar alguém ou algo, com o objetivo de afastar o mal de todas as origens. A palavra vem de “tornar bento”, e isso vale para quem aplica a benzedura e para quem recebe. Afinal, quanto mais abençoamos, mais abençoados seremos. Entenda a seguir o poder do benzimento e saiba como ajudar o próximo.

O benzimento é uma tradição compartilhada no mundo inteiro. Esse ato de bondade não é apenas uma oração, mas também uma forma de amor ao próximo. Através dela, nos aproximamos dos Céus e de Deus. Existem várias maneiras de realizar uma benzedura, pois cada uma possui o seu método.

O ato de benzer

Para realizar uma benzedura, pode-se fazer o sinal da cruz ou colocar as mãos sobre uma pessoa, uma casa, um animal ou um veículo, por exemplo. Se o que ou quem receberá a benção não puder estar presente, pode ser representado por uma fotografia ou outro objeto pessoal importante. Tudo começa pelas costas, depois pela frente e alto da cabeça, sempre com as mãos estendidas ou fazendo o sinal da cruz. É muito comum o benzimento ser acompanhado de uma oração.

O que é essencial?

Além da reza, devem ser providenciadas certas medidas e utensílios e estar atento(a) a alguns cuidados.

O poder do benzimento: quem beze?

Quem irá realizar uma benzedura deve ter muita fé e cuidar para não ser atingida pelo problema que emana da pessoa que irá benzer. Geralmente, antes de começar, o(a) benzedor(eira) faz uma prece aos seus santos de devoção, a Deus e ao seu anjo da guarda .

Montando o altar

O altar é sempre um lugar sagrado. Ele deve ser montado com a imagem do santo de devoção de quem vai benzer. Sobre ele é que vão os utensílios necessários: uma vela ou incensos de arruda, mirra, alecrim e olíbano*. Também é muito encontrado um copo com água e um terço benzido por um padre, com o qual se fará o benzimento.

Regras para benzer

Alguns benzimentos devem ser repetidos em mais de um dia, outros acompanham banhos de ervas frescas . Tem aqueles que ainda podem pedir jejum de carne vermelha, bebidas ou relações sexuais. Mudanças de postura, às vezes, são necessárias com o fim de preparar a pessoa para receber as graças.

