Reprodução: Alto Astral O personagem de Loki de cada signo!

Loki (2021), série protagonizada pelo Deus da Trapaça (Tom Hiddleston) e lançada no Disney+, ganhou o coração dos fãs do Universo Marvel nas últimas semanas.

Ambientada na AVT, a produção mostra a realidade na qual Loki foi parar após fugir dos Vingadores, em Nova York, durante a tentativa dos heróis de recuperarem as joias do infinito, em Vingadores: Ultimato (2019), último filme da saga.

Sendo assim, uma das características que carregamos sempre quando acompanhamos alguma série ou filme são as personalidades marcantes de cada personagem. Tem aqueles mais corajosos e ousados, e outros que possuem muita lábia, o que nos encanta.

Dessa forma, de acordo com a personalidade de cada signo, saiba quem você seria em uma das séries mais adoradas do ano: Loki! Confira:

Áries – Loki Orgulhoso

Reprodução / Instagram @officialloki

Confiante e autoritário, o Loki Orgulhoso, interpretado por DeObia Oparei, é considerado mentiroso por seus companheiros Lokis ao se gabar por derrotar o Capitão América e o Homem de Ferro antes de “capturar todas as seis Joias do Infinito”. Não que o ariano seja mentiroso, mas é uma pessoa que confia em si e possui fama de agressivo por falar de forma assertiva com as outras pessoas, assim como o Orgulhoso.

Touro – Agente Mobius

Levando seu trabalho muito a sério, o Agente Mobius, interpretado por Owen Wilson, se mostra um indivíduo bem carismático na série, diferente dos quadrinhos, em que aparece como um personagem mais sóbrio. Assim como o taurino, ele é bastante inflexível, porém, isso é compensado por sua sagacidade e esperteza.

Gêmeos – Loki

Reprodução / Instagram @officialloki

Impossível falar de Gêmeos e vilão juntos sem citar Loki, pois ele é o deus nórdico regente dos geminianos. O Deus da Trapaça é bastante comunicativo, esperto e adora brincadeiras de gosto duvidoso para garantir suas gargalhadas. Ele também faz de tudo para conquistar o que deseja, como manipular as pessoas ao seu redor. Muito esperto, Gêmeos é a melhor representação desse vilão.

Câncer – Caçadora B-15

Interpretada por Wunmi Mosaku, a caçadora é uma pessoa forte e é guiada por suas emoções à flor da pele. Ela também pode ser um pouco intensa assim como os cancerianos, mas é muito dura e vigorosa, uma personalidade muito marcante na produção.

Leão – Loki Clássico

Reprodução / Instagram @officialloki

A versão mais velha do protagonista, vivido por Richard E. Grant, retrata uma pessoa orgulhosa e explosiva, assim como o leonino, não é mesmo? Ele também é um personagem muito marcado por sua bravura e lealdade, visto que ele, aparentemente, se sacrifica para que Loki e Sylvie possam continuar sua jornada.

Virgem – Sylvie

Você viu?

Reprodução / Instagram @officialloki

A “Variante”, interpretada por Sophia Di Martino, tem a habilidade de encantar as pessoas, assim como o virginiano, que por ser perfeccionista e cuidadoso, busca estar no comando das situações e não mede esforços para obter aquilo que quer.

Libra – Loki Jacaré

Reprodução / Instagram @officialloki

Muitos ficaram intrigados com a aparição do animal na série, mas ele roubou a cena! Assim como o libriano, o jacaré chegou chegando e chamou muita atenção, que o libriano nem gosta, não é mesmo? Reunindo essas características, Loki Jacaré é o personagem que tem a personalidade que mais combina com Libra.

Escorpião – Miss Minutes

Reprodução / Instagram @officialloki

Mais controlador que o escorpiano? Não existe! Para fazer jus a personalidade de Miss Minutes, interpretada por Tara Strong, assim como Escorpião, a animação é enigmática e não gosta de bagunça. Tudo deve ser controlado até nos mínimos detalhes.

Sagitário – Casey

Casey, interpretado por Eugene Cordero, se mostra um personagem ingênuo, porém se destaca como um dos alívio cômico da série. Assim como o sagitariano, Casey consegue deixar qualquer assunto engraçado e é muito marcante por essa característica.

Capricórnio – Kid Loki

Interpretado por Jack Veal, ele é habilidoso, seletivo, detalhista e até mesmo um pouco arrogante. Mesmo com pouca idade, o Kid Loki se destaca por ser, assim como o signo de capricórnio , um líder nato e encontra as melhores oportunidades para atingir os seus alvos.

Aquário – Juíza Ravonna

Reprodução / Instagram @wunmimosaku

Criativa e imprevisível, a personagem vivida por Gugu Mbatha-Raw usa toda a sua inteligência para realizar seu trabalho de forma responsável e sem sair do papel. Assim como o aquariano, Ravonna é linha-dura e muito séria.

Peixes – Loki Presidente

Carisma é com ele mesmo! Também interpretado por Tom Hiddleston, a versão Presidente de Loki representa perfeitamente a conexão e intuição que o signo de peixes possui com o mundo astral. Assim como o pisciano, sabe se vender muito bem e é uma pessoa bem política.

Fonte: João Bidu