O parceiro está broxando com frequência? Entenda como ajudar

Entenda quando a dificuldade de ereção é sinal de algo mais sério e como o casal pode lidar com esse desafio sem perder a intimidade

Quando o parceiro começa a “broxar” com frequência, é natural que surjam dúvidas, inseguranças e até tensão no relacionamento. A disfunção erétil pode ter causas físicas ou emocionais. Para esclarecer dúvidas, a reportagem ouviu a sexóloga Alessandra Araújo e o urologista Elizeu B. Neto, que explicam causas, consequências e caminhos para o casal superar essa fase.

A sexóloga Alessandra Araújo destaca que a disfunção erétil (DE) pode transformar um episódio ocasional em um problema emocional sério quando passa a acontecer repetidamente.

“O homem pode começar a associar sua masculinidade e capacidade de dar prazer apenas à ereção, o que afeta muito a autoestima”, explica. Esse cenário gera ansiedade de desempenho, um ciclo em que o medo de falhar torna o problema ainda mais frequente.

Para o relacionamento, Alessandra ressalta que a DE é como um elefante na sala: “Ela não afeta só a relação sexual, mas cria tensão, frustração e um silêncio que distanciam o casal emocionalmente.” A sexóloga aconselha que o diálogo aberto e a exploração de outras formas de intimidade, como toques, beijos e carícias, podem ajudar o casal a manter o prazer e a conexão, mesmo sem a ereção.

Segundo Alessandra, a comunicação é fundamental: “Evite falar sobre isso no calor do momento. Prefira um ambiente tranquilo, com frases que expressem seus sentimentos sem culpa, como ‘Tenho tido algumas dificuldades com a ereção e quero que saiba que isso não tem a ver com você’.”

Já para a parceira, o apoio deve ser sem cobranças ou julgamentos, mostrando compreensão e oferecendo ajuda, como sugerir uma consulta médica juntos.

O urologista Elizeu B. Neto reforça que falhas ocasionais na ereção são normais em situações de estresse, cansaço ou uso excessivo de álcool. Porém, se essas dificuldades se repetem em várias tentativas seguidas, é importante investigar. “Entre as causas físicas comuns estão problemas vasculares, diabetes, alterações hormonais e efeitos colaterais de medicamentos”, alerta.

O médico ressalta que a disfunção erétil pode ser sinal precoce de doenças cardiovasculares graves e que exames como avaliação metabólica e hormonal são essenciais para o diagnóstico correto. Sobre o tratamento, ele destaca que mudanças no estilo de vida — como dieta equilibrada, exercícios e parar de fumar — já podem trazer melhora significativa, além do uso de medicamentos orais e outras terapias em casos mais resistentes.

Elizeu também enfatiza o impacto emocional da DE. “Muitos homens desenvolvem ansiedade de desempenho, que pode prejudicar a autoestima e o relacionamento.” Para romper esse ciclo, ele recomenda buscar ajuda médica sem demora e investir em paciência, diálogo e apoio mútuo.

A sexóloga finaliza: “A disfunção erétil, apesar de ser um desafio, pode ser uma oportunidade para o casal aprofundar a conexão e explorar outras formas de prazer. A sexualidade vai muito além da função de um único órgão — é uma dança complexa entre corações, mentes e corpos.”