“O pai que eu sou está bem em falta”, diz Thammy Miranda

Maicon Rodrigues é ator da Globo, que atuou em “Malhação – Seu Lugar no Mundo”, “Tempo de Amar”, “Rock Star” e seu último trabalho na emissora foi “Tempos Modernos” há dois anos. No mês passado ele começou a se envolver em uma polêmica nas redes sociais, que dura até os dias de hoje.

Reprodução Anitta, Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Maicon Rodrigues





Tudo aconteceu por conta de um comentário ácido a partir de uma reportagem da pergunta de Taís Araújo para Ivete Sangalo durante uma live: ‘Por que Margareth Menezes não é tão gigante como você? O namorado da ex-BBB Hana Khalil respondeu detonando Claudia Leitte, Anitta e a própria Veveta.

“Porque Margareth Menezes é negra, pronto!”, começou Maicon com seu desabafo e continuou: “Duas pessoas brancas levam o nome da axé music no Brasil e são chamadas de ‘rainhas’: Claudia Leitte e Ivete Sangalo e nenhuma das duas se coloca firmemente em relação a cultura afro-brasileira, mas fazem dinheiro explorando essa cultura e não fazem nada. Vocês sabem quem é Margareth Menezes? Me desculpem os brancos que ficarem ofendidos,mas tem gente que está onde esta só porque é branco. (A Ivete é boa, mas vocês já viram Margareth?)”.

Maicon reclama ainda que vários artistas negros foram deixados de lado na indústria musical, que não tiveram o seu talento reconhecido e aí sobrou para Anitta. “Elvis Presley, o ‘pai do rock’. Ele cantou e roubou muitas música de preto assim como a Anitta faz hoje e ela ainda tenta ferrar todos os outros artistas para continuar no topo, principalmente no lance com a Ludmilla, que todos sabem que é uma artista negra e não hétero. A Lud aguentava calada e do alto de sua branquice mental, a Anitta parece saber usar muito bem e jogar com esse ‘privilégio'”. Eita!