Renata Prado O Mago: vibrar para criar

Nós somos aquilo que vibramos, os resultados são reflexos daquilo que acreditamos ter, merecer e estar. É como o elétrico e o magnético, ou seja, o elétrico emana e o magnético atrai. Por isso as suas emoções criam a sua realidade.

Todas as suas emoções refletem os seus resultados, e isso forma um campo vibracional. Assim, a fim de se livrar de energias negativas, se faz necessário uma tomada de consciência, o despertar das suas ações e atitudes.

É preciso mudar, se alinhar aos seus propósitos de vida. Para isso, você precisa se dedicar e buscar pela mudança com consciência e sabedoria. E esse movimento inclui ter sabedoria e limpar do seu campo energético tudo aquilo que gera desequilíbrio em você, a começar pela vibração que você emana na sua casa.

Com isso vem a necessidade de mudar sua visão sobre os caminhos que deseja percorrer. Você precisa tomar uma atitude, dar um salto quântico, que é a mudança positiva de consciência. Portanto, pare de acreditar que tudo de ruim que acontece com você é devido à inveja, magia, macumba… Se você se coloca como vítima de pessoas ruins, você se apresenta como frágil e fica à mercê.

Tenha atenção ao que você vibra e assuma a responsabilidade da sua vida. Você precisa vivenciar as emoções e tirar as lições diante dos aprendizados. Por isso, procure vibrar positivamente e reprogramar todos os sentimentos ruins que são negligenciados.

Por muitas vezes, não conseguimos lidar com algumas memórias e por não querermos elaborar essas recordações, nós as colocamos para “baixo do tapete”. Desta forma nascem as dificuldades internas, um emaranhado de memórias que necessitam de cura.

Mas a boa notícia é que há uma solução se quer mudar uma situação: mude sua vibração! Você pode se preocupar, mas não pode ficar naquela prisão, pois, enquanto a dor estiver lá dentro, você continuará vibrando.

Temos permissão para ser humanos e viver, mas remoer as dores, não! Então, dê prazo para sentir essas emoções, depois se limpe desses pesos que podem gerar crenças limitantes que te impedem de fluir e crescer.

Você viu?

A carta do mago é retratada pelo jovem alquimista que, apesar da inexperiência e inseguranças, sabe onde quer chegar. Ele constrói o que deseja, e no seu desejo está o resultado de um conjunto de microvibrações, assim ele cria a própria realidade.

Com isso pode realizar e transformar tudo ao seu redor. E acredite, você também pode! São infinitas as possibilidades, pois o processo da prosperidade é o mesmo processo que cria pobreza. E o que você deseja criar para si?

Busque por ajuda de um profissional qualificado se for necessário, mas tome uma atitude pela sua vida e transforme-se na sua melhor versão.

Renata Prado | Psicanalista e Taróloga

Instagram: @renataprado.oficial

