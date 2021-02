Vanessa da Rocha O impacto de Urano e Saturno em 2021 no significado do trabalho

Saturno e Júpiter em Aquário nos convidam a avaliar como podemos contribuir para a sociedade em que vivemos de forma autêntica, rompendo velhos paradigmas e respeitando a nossa individualidade sem esquecermos de que não sobrevivemos sozinhos e que precisamos valorizar também o coletivo.

Urano, regente moderno de Aquário, está em Touro, signo dos valores e da autovalorização, das finanças, da acumulação, da produtividade, da busca pelo conforto e da estabilidade.

Urano e Saturno formam um aspecto de desafio que ficará ativo por quase todo o ano de 2021 e uma das possíveis interpretações desse momento é justamente o desafio entre como lidamos com os nossos valores e os dos outros, com a forma como buscamos enriquecer e acumular bens e ao mesmo tempo contribuímos para que o coletivo também se beneficie e para isso, podemos ter que passar por uma revisão de valores sociais, sobre o que é confortável e rentável para mim e que ao mesmo tempo seja útil e beneficie a coletividade.

Há uma sinalização de que precisamos sair da acomodação e encarar nosso lado egoísta e excessivamente conectado a possuir coisas e talvez até pessoas. Precisamos inovar, encontrarmos novas maneiras de sermos autênticos e que sejam também prazerosos, mas que nos favoreçam e ao mesmo tempo respeite o espaço do outro e o favoreça. E isso tende a dar uma chacoalhada em nossas vidas, a trazer instabilidades de acordo com a área em que esses planetas caem no Mapa Astral de cada um, pois são essas as áreas em que precisamos revisar a forma como estamos vivendo.

E falar de vocação nesse momento pode algo ser libertador! Que nos permita encontrar prazer em sermos úteis. Em fazer o que sabemos fazer de melhor e contribuirmos para a sociedade em que estamos inseridos. Não no sentido de fazer aquilo em que só você é bom ou em que é especial. Mas sim do que você pode contribuir nesse momento de grande transformação que estamos vivendo e ser valorizado por isso.

Somos todos parte de uma grande engrenagem em que, como disse Aristóteles, “onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzem, está a sua vocação”, a sua direção de como se adaptar a esse momento que estamos vivendo.

Você viu?

É hora de permitir que as instabilidades que têm se apresentado lhe tragam um novo olhar sobre o que você precisa romper para progredir pessoal e profissionalmente.

TEXTO: Vanessa da Rocha | Astróloga Vocacional e Empresarial

INSTAGRAM: @vanessastrologa

LEIA TAMBÉM: