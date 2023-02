Pinterest O guarda-roupa cápsula pode não ser o ideal para você, e tá tudo bem

Se tem uma coisa que o minimalismo ensinou nos últimos anos é que quantidade não significa qualidade. Os guarda-roupas cápsula, por exemplo, mostraram como ter poucas peças de roupas pode ser o essencial para montar looks práticos e neutros para diferentes ocasiões. Entretanto, as regras estritas do método podem não ser ideais para diferentes rotinas e personalidades, além de serem limitantes na hora de explorar a criatividade. Resta a pergunta: como ajustar estilo pessoal e originalidade a uma vida minimalista?

Quem responde essa questão é a consultora de moda e estilo Camile Stefano. Para ela, o método austero do guarda-roupa cápsula pode sufocar a diversidade de combinações de cores, cortes e estilos existentes na moda. Então, o ideal seria entender o que faz sentido para cada corpo, personalidade e rotina. "Acho que o conceito da cápsula pode ser substituído pelo do guarda-roupa funcional. Nessa ideia, o que impera é a adaptabilidade das peças a diferentes combinações, de forma que você não precise ficar pensando muito. É sobre entender o seu estilo, quais peças são mais usadas e que são fundamentais para você", indica.

É possível preservar os ideais do minimalismo com um pouco mais de liberdade no guarda-roupa. Para Camile, a chave para isso pode estar em uma mudança de perspectiva. “Ao invés de pensar em como montar três looks com uma peça, pense em como adaptar uma peça a três ocasiões diferentes. Assim você consegue trazer mais possibilidades para suas roupas”, sugere. No caso de um vestido florido, por exemplo. Ao olhar para a peça, devemos analisar a escolha de acessórios e complementos de forma que o vestido possa ser usado no trabalho, em um jantar ou até em uma tarde no parque.

Enquanto o método cápsula determina as peças essenciais para cada estação, a consultora indica mudar esse mindset para quais peças são essenciais para você. “É possível criar uma lista de itens que não podem faltar, mas ela é só sua”. E com a seleção pronta, não tenha medo de misturar. “Mescle cores, estilos e estampas. A moda está permitindo tudo! Apenas tenha certeza de que aquilo te representa”, finaliza a profissional.

