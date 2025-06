O encanto das Baleias Jubarte em Prado | Um espetáculo da natureza

A temporada de baleias jubarte no sul da Bahia é um verdadeiro espetáculo da natureza que encanta turistas do mundo todo. Entre os meses de julho e novembro, as águas mornas e calmas do litoral baiano se transformam em palco para um dos eventos mais emocionantes da fauna marinha: a visita das majestosas jubartes.

O município de Prado, em especial, é um dos pontos mais privilegiados para a observação dessas gigantes dos mares. Saltos impressionantes, esguichos poderosos e cantos misteriosos fazem parte do show que as baleias oferecem aos visitantes. A sensação de ver de perto esses animais em seu habitat natural é simplesmente indescritível — um momento que toca a alma e conecta o ser humano à grandeza do oceano.

As baleias jubarte percorrem milhares de quilômetros desde as águas geladas da Antártida até o litoral brasileiro em busca de águas mais quentes para acasalar, procriar e amamentar seus filhotes. Durante esse período, é comum vê-las interagindo, saltando, batendo as nadadeiras e exibindo comportamentos curiosos que encantam biólogos, fotógrafos e visitantes. Sua presença nas águas de Prado representa não só um espetáculo visual, mas também um importante momento de preservação ambiental e de conexão com a vida marinha. Cada avistamento é uma aula viva sobre a força e a beleza da natureza.

Para quem deseja viver essa experiência única, Prado é o destino certo.

Não deixe essa temporada passar sem presenciar esse fenômeno natural extraordinário. Ver uma jubarte saltar diante dos seus olhos é algo que ficará para sempre na memória.