O DIU pode interferir na qualidade do sexo? Médica tira a dúvida

Ginecologista explica se o método contraceptivo DIU (dispositivo intrauterino) interfere de alguma forma no sexo, seja ele hormonal ou não

No mercado de métodos contraceptivos existem diversos métodos para fazer sexo à vontade e evitar uma gravidez indesejada. Um dos que mais têm ganhado adeptas é o dispositivo intrauterino, também conhecido como DIU. O DIU pode ser hormonal ou não hormonal, servindo apenas como uma barreira física que impede a fecundação.

Mas, fica a dúvida: ele pode atrapalhar a vida sexual, de alguma forma? De acordo com a médica ginecologista Marise Samama, não há interferência para o sexo em nenhum dos dois métodos. No caso do DIU hormonal, apesar de existir uma carga de hormônios que pode trazer algumas mudanças no organismo, trata-se de uma carga muito baixa em relação a outros contraceptivos hormonais.

“Ele tem apenas 2% do hormônio que vai para circulação e pode eventualmente ‘bagunçar’ um pouco a ovulação, mas não tem interferência na questão sexual”, elucida.

Sobre o DIU não hormonal, existem muitas dúvidas quanto ao conforto na hora do sexo: se causa dor, se a mulher ou seu parceiro o conseguem sentir, entre outras questões. O ginecologista Ricardo Bruno afirma que, quando bem colocado, não há percalços do tipo durante a relação sexual. “O dispositivo fica dentro da cavidade uterina e não é sentido”, explica.