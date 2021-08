Solange Cestero O cachorro de Virgem

Este pet tem um lado bastante protetor com aqueles que ama. É excelente em obedecer comandos. É fiel e muito apegado. É o mais higiênico dos cães, pois odeia sujeira. É inteligente, está sempre atento e não costuma confiar tão facilmente em estranhos. É um animal que consegue se adaptar facilmente à rotina da casa. Já os filhotes que nascem com Lua em Virgem são pets que têm dificuldades em limites. Buscam ajuda da mãe.

O floral de Bach associado ao signo de Virgem é o Centaury . Este floral trata a falta de firmeza, a subserviência e a vontade fraca. Restitui a firmeza, a individualidade e a capacidade de resistência. Usado para animais (em geral fêmeas) tão inseguros e ansiosos para agradar que se tornam irritantes, seguindo o dono o tempo todo, lambendo-o constantemente e recusando-se a deixá-lo sozinho.

Esse floral também é indicado para aqueles animais que são submissos e subordinados demais e por isso são facilmente explorados e maltratados até ficarem exaustos e fatigados. Eles frequentemente andam de cabeça baixa, evitam o contato visual com os outros e mantêm as orelhas baixas e próximas à cabeça; adotam posturas submissas características, andam colados ao chão e viram de costas mostrando a barriga. Eles também podem mostrar submissão urinando. Incapazes de defender a si mesmos, esses animais são muitas vezes maltratados por outros animais ou pelas pessoas, especialmente crianças, e privados de sua comida e brinquedos. Centaury é indicado para cães adultos que mantêm a submissão típica dos filhotes; cães como labradores, collies, que perseguem uma bola por horas a fio; e cães de caça que só desistem quando desabam de pura exaustão.

O sal homeopático Sulfato de Potássio deve ser usado principalmente nas bronquites, na oftalmia e nas doenças da pele, quando essas moléstias forem causadas por algum planeta maléfico em Virgem, no mapa astrológico pet. Seu complementar é o Fosfato de Ferro , atribuído a Peixes, é o melhor remédio contra a febre e anemia.

O planeta Mercúrio, regente do signo de Virgem, rege também o óleo essencial de Copaíba , excelente anti-inflamatório que tem muita boa aceitação pelos pets. É utilizado nos problemas de pele em geral, úlceras estomacais, gastrites, enterites, problemas respiratórios, problemas renais (gatos renais crônicos) e outros problemas de saúde tão comuns nos nossos animais.

Outro óleo essencial regido pelo mesmo planeta é o Hortelã-pimenta , utilizado quando o pet está com problemas digestivos, gases, gravidez psicológica (pseudociese), e, também quando apresenta fobia de viagens – com irritabilidade e alteração de apetite. Para animais territorialistas. Também para agressão defensiva. E, não poderíamos deixar de falar na Lavanda , o óleo essencial mais utilizado com os animais, igualmente regido por Mercúrio. Igualmente utilizado para problemas de pele, ansiedade de separação, inquietude, histeria nervosa, timidez e choque.

Analisando a Carta Natal do seu pet como um todo, podemos indicar uma fórmula individualizada para seu animal, de acordo com os planetas e signos apresentados, envolvidos nas patologias e/ou emoções que desejamos equilibrar.

Entenda mais sobre seu bichinho com a ajuda do mapa astral do pet . Com ele você descobre as potencialidades, os pontos fracos que podem ser trabalhados e a energia que ele trouxe ao seu lar e à sua família quando chegou.

Texto: Solange Cestero Rodriguez, médica veterinária holística, homeopata e terapeuta floral

Instagram: @solangecestero_vet

Blog: cestero-astrovet.blogspot.com

