Solange Cestero O cachorro com Lua em Leão – Parte II

A Lua na carta natal é o significado da reação emocional dos pets, de como eles desejam ser vistos perante as pessoas, de como se relacionam com seu tutor e outros animais, procurando estabilidade emocional e uma imagem ideal. Podemos ver como o pet harmoniza com o seu tutor pela comparação das Luas de ambos.

No artigo anterior sobre cães com Lua em Leão , falei da relação deles com tutores com Lua em Virgem, Libra, Leão e Escorpião.

Confira a seguir a relação e a compatibilidade dos pets com Lua em Leão com outros tipos de donos. Para descobrir a sua Lua e a de seu cãozinho, faça o mapa natal de vocês.

Pet com Lua em Leão e tutor com Lua em Sagitário

Esta é uma alegre combinação. A maior parte das vezes os sentimentos que predominam são positivos, para cima! Ambos se encarregam de manter o ânimo um do outro elevado. Não cultivam as emoções negativas e nem permitem que o outro o faça. Sentem-se bem em lugares e situações alegres e buscam sempre a luz das emoções felizes. Cultivam também um pelo outro as emoções mais nobres como: dignidade, respeito e magnanimidade. Como precisam admirar aqueles a quem se sentem ligados, tentam sempre extrair do outro os seus melhores sentimentos. Costumam demonstrar às claras as suas emoções de modo que não há espaço para ressentimentos. Juntos, a vida deles é uma festa. Excelente compatibilidade.

Pet com Lua em Leão e tutor com Lua em Capricórnio

É claro que a Lua em Capricórnio é séria demais para aprovar o espalhafatoso teatro das emoções leoninas. Para eles, tudo nos leoninos é over e não corresponde à realidade. São ainda frios, críticos e reservados demais para os quentes leoninos que se sentirão severamente censurados e muitas vezes sozinhos por curtir a enorme capacidade de sentir prazer que eles possuem. Incompatíveis.

Pet com Lua em Leão e tutor com Lua em Aquário

Como se trata de signos opostos, estamos de novo diante de uma armadilha: ou eles se complementam ou se confrontam nas diferenças. A expansividade, alegria e vibração leoninas, bem podem ser um interessante contraponto para o distanciamento, a racionalidade e pouca empolgação da Lua em Aquário. Para quem tem Lua em Leão, tudo o que sentem torna o objeto, a situação ou a pessoa envolvida especial. Isto é um dom que eles possuem: o de aquecer a realidade e torná-la colorida, graças ao brilho de suas emoções. A Lua em Aquário se esmera na imparcialidade e em se ligar às coisas e às pessoas da mesma forma, onde nada e ninguém seja muito especial. Tudo pode lhes satisfazer de forma igual, assim ninguém é mais importante para eles. Têm muito a aprender e a ensinar um ao outro em uma rica e democrática convivência. Boa compatibilidade.

Pet com Lua em Leão e tutor com Lua em Peixes

A necessidade da Lua em Leão em ter suas emoções tratadas com prioridade e atenção especial corresponde ao altruísmo e à capacidade de sintonia com as emoções dos outros, típicos da Lua em Peixes. Mas, com certeza a pessoa doadora será a que tem a Lua em Peixes. O que não fere em nada sua natureza generosa. A forma da Lua em Leão sentir tudo de uma maneira tão quente e vibrante, combina com a forma fantasiosa, elaborada, poética e imaginativa da Lua em Peixes. Para esses, as emoções não tem nada a ver com a realidade ou com o real motivo delas, mas sim com a carga de sensibilidade que as envolve. Neste ponto terão algo em comum para se nutrirem: as emoções são uma arte e a vida um espetáculo. Quem quer a realidade? Boa compatibilidade.

Texto da Internet adaptado por: Solange Cestero Rodriguez, médica veterinária holística, homeopata e terapeuta floral

