Solange Cestero O cachorro com Lua em Capricórnio: saiba a compatibilidade com seu tutor

A Lua na carta natal é o significador da reação emocional dos pets, de como eles desejam ser vistos perante as pessoas, de como se relacionam com seu tutor e outros animais, procurando estabilidade emocional e uma imagem ideal. Podemos ver como o Pet harmoniza com seu tutor pela comparação das Luas de ambos.

Pet com Lua em Capricórnio e tutor com Lua em Capricórnio

Será uma convivência interessante e muito produtiva. Neste caso, pet e tutor se unem em torno de uma estabilidade, consistência e segurança que oferecem um ao outro. São maduros emocionalmente. Dificilmente falharão com eles. É o tipo de personalidade que se conta quando se precisa. Boa Compatibilidade.

Pet com Lua em Capricórnio e tutor com Lua em Aquário

O único traço que os aproxima é o de não precisarem muito de ninguém. Não são seres de muitas fragilidades emocionais e nem de nhem nhem nhem. A Lua em Capricórnio é auto suficiente e desde pequena aprende a prover suas necessidades. A lua em Aquário é quase inconsequente na consideração das emoções, sem dar muito peso a elas. Pode parecer um pouco fria ou irresponsável para os de fora. Fraca Compatibilidade.

Pet com Lua em Capricórnio e tutor com Lua em Peixes

É considerada uma das convivências mais positivas. Por seu realismo e capacidade de lidar com os problemas concretamente a Lua em Capricórnio consegue fazer com que a Lua em Peixes os enfrente em vez de esperar que eles simplesmente sumam. A Lua capricorniana dá uma base e uma estruturação para a sonhadora Lua em Peixes. Esta por sua vez é tão delicada, sutil e perceptiva quanto aos sentimentos que consegue burlar a resistência capricorniana e aos poucos penetrar em suas reservadas emoções. Muito têm a ganhar. Excelente Compatibilidade.

Analisando a Carta Natal do seu pet como um todo, podemos indicar uma fórmula individualizada para seu animal, de acordo com os planetas e signos apresentados, envolvidos nas patologias e/ou emoções que desejamos equilibrar.

Para saber o signo, Lua, Ascendente e outras informações astrológicas e comportamentais do seu cãozinho, faça o Mapa Astral do Pet .

Texto da internet adaptado por: Solange Cestero Rodriguez ( @solangecestero_vet) , médica veterinária holística, homeopata e terapeuta floral.

