O Brasil quer ser a terra dos esportes mentais

Em qualquer parte do mundo, quem disser ser brasileiro escutará uma resposta quase padrão que envolve as palavras “futebol”, “joga bonito” e “Ronaldinho”. O Brasil é reconhecido como a nação do futebol, e não tem como ser diferente, nenhum outro país ganhou tanto como nós. Porém, não é só de bola e grama que o esporte nacional vive.

Em uma nação tão grande, não é de se estranhar que diversas modalidades sejam praticadas. Segundo o estudo do Atlas do Esporte no Brasil, depois do futebol, aparece o vôlei, com mais de 15 milhões de praticantes, e na sequência está o tênis de mesa, também conhecido como ping-pong, com 12 milhões de aficionados.

Longe do esforço físico e do suor, também estão diversas modalidades que ganham seguidores e praticantes a cada dia, são elas que criam a categoria de esportes mentais. Nessa prateleira estão o poker, o xadrez e as damas. A seguir, nos aprofundamos em cada uma delas para conhecer a situação da prática no país.

Mesas reais e virtuais

Não é de hoje que o poker é um jogo conhecido no Brasil, a modalidade sempre gozou de muita popularidade e, ao dar o salto e tornar-se um esporte da mente, a expansão foi ainda maior.

As últimas estimativas apontam que existam aproximadamente 8 milhões de praticantes de poker no Brasil. O último levantamento da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH) vai no mesmo sentido e, em 2016, indicou serem 7 milhões de jogadores. Outros dados que comprovam o crescimento do setor é o aumento no número de mesas online, que cresceu 150% entre 2020 e 2021, e o registro de 40 mil jogadores jogando online ao mesmo tempo, segundo a Poker Industry Pro.

Parte da alta no número de usuários se deve ao fato do aumento da oferta, essa sendo de qualidade, e também pela quantidade de conteúdos online sobre o jogo. O poker online conta com diversas plataformas especializadas que apresentam um vasto material sobre a modalidade, dessa forma, os interessados podem aprender como jogar poker com conteúdo online de qualidade, tornando assim o caminho mais fácil.

Ao se tratar de um esporte mental, conhecer cada detalhe antes de começar é obrigatório. O poker é regido pelo valor das mãos dos jogadores, no entanto, detalhes como peso dos naipes, posição na mesa, ordem de apostas, dentre outras peculiaridades, fazem com que se possam aplicar diferentes estratégias em uma mesma partida, por isso, o conhecimento é tão importante nessa modalidade.

64 casas, possibilidades infinitas

O xadrez é o esporte mental por excelência. O jogo sempre contou com muito apelo popular, ainda que tenha alternado entre períodos de altas e momentos de esquecimento. A migração ao mundo digital abriu uma nova porta para os praticantes, e a série O Gambito da Rainha (2020), uma produção Netflix, ajudou a trazer a modalidade à tona outra vez.

Os tabuleiros virtuais atraem milhões de jogadores em busca de desafios. No Brasil, existem mais de 30 mil enxadristas registrados na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e 14 Grandes Mestres, que são jogadores que atuam nos campeonatos de mais alto nível do mundo.

Fora do profissional, os brasileiros estão empenhados em praticar esse jogo milenar por meio de plataformas especializadas, que oferecem partidas contra outros jogadores, desafios contra a inteligência artificial e, talvez o mais importante, muito conteúdo sobre a modalidade: são aulas de estratégia, eBooks com as principais aberturas e fechamentos de partida, tudo para que jogadores iniciantes e experientes aprimorem as suas habilidades no tabuleiro.

A captura das damas

Outro esporte intelectual famoso no país é o jogo de damas. A modalidade sempre contou com praticantes no Brasil, sendo um título bastante conhecido, especialmente a vertente com 64 casas e 12 peças.

O jogo de Damas também chegou ao ambiente virtual, porém, diferentemente das modalidades já citadas, não conta com grandes plataformas especializadas no jogo.

Algo que o título tem em comum com os outros games é a variedade de conteúdos sobre o jogo. O melhor jogador do país, Vinícius Damir Pereira da Silva, começou a sua trajetória de sucesso estudando online, tudo para vencer o seu avô. Mal sabia o jovem que o fato o levaria a vencer os principais torneios nacionais e brigar pelos títulos mundiais.