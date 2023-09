O Brasil e a desindustrialização

Divulgação O diplomata brasileiro Cesário Melantonio Neto

Certa vez um político escreveu que o passado nunca passa. Fazia referência à sociedade dos estados sulistas após a guerra civil norte-americana.

O caso brasileiro é diferente pois parece ser o presente que não passa. Já fomos no passado o país do futuro, segundo Stefan Zweig.

Entre os anos 1930-1980 fomos a nação que mais cresceu no mundo ocidental.

O que aconteceu com o Brasil? Por que o presente se move tão lentamente? Por que ninguém mais diz que somos o país do futuro?

Estamos amarrados por um no gordio e precisamos desata-lo o mais rapidamente possível. Os fatores de conservadorismo petrificaram tanta a sociedade brasileira que é como se não tivéssemos mais um futuro.

Passamos a ter dificuldades para pensar o novo e assim ficamos com o Brasil de ontem.

A paralisia brasileira, no momento em que o mundo passa por transformações radicais, assiste às mudanças sem conseguir se inserir na globalização.

A nossa inserção se faz por meio de uma via neocolonial baseada no setor primário e no modelo exportador de produtos de base hoje ultrapassado. E como se voltássemos no tempo ao período colonial.

A indústria, que foi o carro-chefe da nossa economia, simplesmente quase que desapareceu. Deixou como herança enormes regiões metropolitanas, superpopuladas e seus graves problemas sociais e econômicos.

O eixo se transferiu para o interior, menos populoso, longe das grandes cidades, que não agrega valor aos produtos exportados, paga menos impostos e, por suas características inerentes, é incapaz de pensar a Nação.

Os governos se sucedem e não conseguem romper este círculo vicioso.

Evidentemente que a presidência de Lula se afastou da barbárie nazifascista bolsonarista e busca um novo modelo para a reindustrialização do Brasil. Nesse processo os bancos públicos BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal terão papel de relevo a desempenhar como se espera atualmente.

A reinserção nossa no panorama mundial já se reiniciou em janeiro último fazendo possível a saída brasileira da condição de pária internacional, legado da última administração federal.

O Brasil precisa retomar o desenvolvimento econômico industrial sob pena de continuar a viver no modelo do passado colonial. Temos de não ter como pilar o velho sistema de trocas comerciais coloniais que nos amarra a uma situação reacionária de permanente dependência. Que só gera pobreza e desigualdade social.

Os grandes problemas nacionais só serão vencidos quando conseguirmos a reconstrução de um projeto nacional que tínhamos e pode ser retomado pelo governo do presidente Lula.

Isto passa pelos partidos políticos, pela sociedade civil, universidades e intectuais. Não é tarefa fácil.

Podemos recuperar a capacidade de pensar, de reindustrialização e agir rapidamente para não perdemos a oportunidade de fazer parte ativa e propositiva do mundo novo do século XXI.

Fonte: Nacional