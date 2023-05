O Boletim do Leite de maio já está disponível!

Cepea, 19/05/2023 – Nesta edição, confira:

Movimento de alta no preço observado no 1º trimestre deve persistir em abril

Pesquisas do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, mostram que o preço do leite cru captado por laticínios em março chegou a R$ 2,8120/litro na “Média Brasil” líquida, elevações de 2,4% frente ao mês anterior e de 10,8% em relação à de março/22, em termos reais. Com isso, o valor do leite cru acumula avanço real de 9,2% no primeiro trimestre de 2023 (os valores foram deflacionados pelo IPCA de março/23). E, para abril, pesquisas em andamento do Cepea indicam que o movimento altista deve permanecer.

Com valorização da matéria-prima, preços dos derivados sobem em abril?

Confirmando as expectativas dos agentes do setor, os preços dos derivados lácteos subiram em abril, sobretudo por conta da valorização do leite cru no campo – devido ao avanço da entressafra, à redução da oferta e à concorrência acirrada entre os laticínios por fornecedores

Importações caem em abril, mas seguem em patamar elevado

As importações de lácteos somaram 146,1 milhões de litros em equivalente leite em abril, expressivo recuo de 30,3% frente a março. Apesar da significativa queda, o volume importado segue em patamar elevado, correspondendo a mais que o tripo do registrado em abril/22. Considerando-se o primeiro quadrimestre, o volume importando neste ano foi três vezes superior ao adquirido no mesmo período do ano passado.

Com baixas em concentrados e adubos, custos recuam por mais um mês

Em abril, o Custo Operacional Efetivo (COE) da pecuária leiteira registrou redução de 1,3% em relação ao mês anterior na “Média Brasil”, que leva em consideração os estados: BA, GO, MG, SC, PR, RS e SP. Baixas em importantes itens dos custos, como concentrados e adubos e corretivos, explicam a queda no mês. No acumulado de 2023 (de janeiro a abril), o recuo do COE é de 1,9%.

Fonte: CEPEA