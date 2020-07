O Boletim do Leite de julho já está disponível em nosso site!

.

Cepea, 16/07/2020 – Nesta edição, confira:

Competição acirrada por matéria-prima deve elevar cotações em julho

Existe uma tendência típica de aumento das cotações ao produtor entre março e agosto, devido à sazonalidade da produção. Neste período, a captação de leite é prejudicada pela baixa disponibilidade de pastagens, em decorrência da diminuição das chuvas no Sudeste e Centro-Oeste. Leia mais.

Oferta restrita de leite no campo impulsiona preços de derivados lácteos

Pesquisas realizadas pelo Cepea, com o apoio financeiro da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), indicam que as cotações dos principais derivados lácteos subiram durante o mês de junho nas negociações entre indústrias e canais de distribuição do estado de São Paulo, que é considerado o maior mercado consumidor do Brasil. Leia mais.

Importações recuam mais de 30% no 1º semestre

No primeiro semestre de 2020, as compras brasileiras de produtos lácteos no mercado internacional registraram queda de 32,8% frente ao mesmo período de 2019, enquanto as exportações, por sua vez, aumentaram 17,5% no mesmo comparativo, conforme indicam dados da Secex. Leia mais.

Custo de produção sobe 4,3% no 1° semestre de 2020

O Custo Operacional Efetivo (COE) da pecuária leiteira aumentou por mais um mês. Em junho, na “média Brasil” (BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP), a alta foi de 0,26%. No primeiro semestre deste ano (janeiro a junho), o desembolso do produtor de leite subiu 4,32%. Leia mais.