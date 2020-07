O ator Sergio Marone fará live com o iG nesta segunda-feira

Reprodução Twitter Rainha Elizabeth II e Princesa Beatrice

Na última sexta-feira (17), a Princesa Beatrice , neta da Rainha da Elizabeth II , se casou em Windsor, no Reino Unido. No lugar de comprar um vestido de casamento sob medida, a nobre resolveu reciclar uma roupa do armário pessoal de sua avó.

A peça, que se transformou em vestido de noiva, foi usada pela Rainha Elizabeth II pela primeira vez em 1962. De acordo com o portal Page Six , a Princesa Beatrice também pegou emprestada a tiara, usada por Elizabeth no dia de seu casamento com o príncipe Philip , em 1947.

Para dar um ar de novo, Beatrice fez algumas alterações no vestido, criado pelo designer Norman Hartnell. A peça, originalmente sem mangas, dessa vez ganhou tecido de tule para cobrir os braços.

A nobre se casou com o milionário italiano Edoardo Mapelli Mozzi em uma cerimônia privada em Windsor, anunciou o Palácio de Buckingham. O casamento aconteceu na Capela Real de Todos os Santos e contou apenas com a presença da Rainha Elizabeth II , do duque de Edimburgo, do príncipe Andrew e de outros parentes próximos.